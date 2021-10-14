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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. ​На Камчатке больше десяти предприятий общепита начали работу после 23:00

​На Камчатке больше десяти предприятий общепита начали работу после 23:00

21:45
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​На Камчатке больше десяти предприятий общепита начали работу после 23:00

Более чем в десяти организациях общественного питания Камчатского края 80 процентов коллектива прошло вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли края Ольга Бакнина.

«30 сентября вступили в силу изменения в постановление губернатора Камчатского края, которое касается режима работы организаций общественного питания. Те организации, где количество привившихся сотрудников составляет 80 процентов и выше, могут осуществлять свою деятельность после 23:00. Уведомление о начале работы в режиме без ограничений организации направляют в адрес министерства экономического развития и торговли края. На сегодняшний день уже больше десяти региональных предприятий общественного питания направили такие заявления», — сказала Ольга Бакнина.

Напомним, заявление о том, что предприятия общепита смогут увеличить время работы при условии вакцинации 80 процентов сотрудников, губернатор Владимир Солодов сделал на оперативном штабе по нераспространению COVID-19. После этого были внесены необходимые изменения в соответствующее постановление.

предприятия общепитаcovid-2019ольга бакнинавладимир солодов
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