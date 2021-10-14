Владимир СОЛОДОВ встретился с будущими моряками Камчатки

Встреча губернатора Камчатского края Владимира Солодова с учащимися профильных морских классов и студентами КамчатГТУ и Морского энергетического колледжа состоялась в Петропавловске 14 октября. Она прошла в рамках фестиваля «Камчатка рыбацкая».

«Считаю, что фестиваль – правильная история. Правильно, что мы больше внимания уделяем профессиональному празднику рыбаков, различным направлениям деятельности, связанным с нашей главной отраслью – добычей и переработкой рыбной продукции, её транспортировкой. За вами – будущее этой отрасли и будущее полуострова», – отметил в приветственном слове глава региона.

Губернатор края ответил на вопросы учащихся. Они касались развития как Камчатского края в целом, так и рыбной отрасли региона. В частности, звучали вопросы о перевозках по Северному морскому пути, ценах на рыбную продукцию, портовой инфраструктуре и судостроении.

«Если говорить о портовой деятельности, то есть, например, активно развивающийся порт Сероглазка. Это большое предприятие, которое создаёт в том числе достойные рабочие места. Для меня одна из главнейших задач – возродить в крае судоремонтную деятельность и судостроение. Вы знаете, что в этом году впервые за многие годы по инициативе председателя Рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина Сергея Борисовича Тарусова было заложено строительство судна на Камчатке. Это малое судно, но это уже первое фактическое действие по возрождению судостроения», – сказал Владимир Солодов.

Глава региона отметил, что за последние пять лет рыбная промышленность инвестировала в развитие переработки более 50 миллиардов рублей, созданы ведущие предприятия. В качестве примера он привёл Рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина, где построен современный перерабатывающий завод. Губернатор предложил организовать для студентов экскурсии на предприятие.

Фестиваль «Камчатка рыбацкая» впервые проходит в крае в этом году. Он стартовал 8 октября и приурочен к 125-летию зарождения рыбной промышленности полуострова. Уже прошли торжество для рыбаков, ярмарка в Камчатском выставочно-туристическом центре, экскурсии для школьников на береговые заводы. Запланированы и другие мероприятия. Фестиваль завершится 17 октября торжественным митингом, посвящённым памяти погибших моряков и рыбаков полуострова. Планируется, что «Камчатка рыбацкая» будет проводиться ежегодно.