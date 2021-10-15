​ВИЧ-позитивные сограждане: в полку прибыло

С начала 2021 года в Камчатском крае зарегистрировано 54 вновь выявленных случая ВИЧ. При этом 8 носителей инфекции одновременно больны и туберкулезом.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения по вновь выявленным случаям составил 17,3 и снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39,08% (9 месяцев 2020 года – 89 случаев или 28,4 на 100 тысяч).

Среди вновь выявленных заболевших 49 человек являются жителями Камчатки, 5 человек – граждане Узбекистана.

За период с начала года были обследованы на ВИЧ-инфекцию 57426 человек (18,4% населения Камчатского края и 61,3% от плана). Удельный вес выявленных с ВИЧ-инфекцией составил 0,1% (9 месяцев 2020 года – 0,2%) от числа обследованных. Среди вновь выявленных: 57,4% составили мужчины, 42,6% – женщины.

В ведомстве также сообщают, что среди вновь выявленных ВИЧ-позитивных преобладают лица в возрасте 31-40 лет – 25 человек (46,3 % ), граждан также активного возраста 41-50 лет – 16 случаев (29,6% ), на 3 месте возраст 21-30 лет-13,% (7 человек), в возрасте 51-60 лет – 5,6% (3 случая), в возрасте 61-70 лет – 5.6% (3 случая).

За 9 месяцев 2021 года наиболее частый путь инфицирования вирусом ВИЧ, так же как и в предыдущие годы, явился половой гетеросексуальный путь (68,5%), на 2 месте – парентеральный среди ПИН (31,5%).

За 9 месяцев 2021 года зарегистрированы роды у 9 ВИЧ-инфицированных беременных (2020 год – 11), полная трехэтапная химиопрофилактика передачи инфекции от матери ребенку проводилась 9 парам «мать-дитя» (100%). Все дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей, взяты под диспансерное наблюдение.

Показатель охвата ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением составил 68,3% от числа подлежащих (513 человека из 751 подлежащих). За аналогичный период 2020 года – 58,6%.

Все лица, прошедшие диспансерное обследование, прошли также обследование на туберкулез. ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом выявлено у 8 человек (9 месяцев 2020 года – 9 человек).