​Пожарные спасли и людей, и их питомцев

В Петропавловске-Камчатском пожарные ликвидировали возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома. В «дымовой ловушке» оказались жильцы и домашние животные.

«Сообщение о пожаре на проспекте Рыбаков поступило на пульт диспетчера 13 октября в 11:34. К моменту прибытия специалистов в подъезде наблюдалось сильное задымление. Возгорание произошло в одной из квартир первого этажа, однако в «дымовой ловушке» оказались пять человек, проживающих на верхних этажах», – рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.

Пожарные с помощью индивидуальных спасательных устройств вывели людей на свежий воздух. Кошки и собаки также были эвакуированы с помощью индивидуальных спасательных устройств.

В 11:55 возгорание было локализовано, в 12:16 — полностью ликвидировано. В результате пожара в комнате повреждены мебель и вещи на площади пять квадратных метров, квартира закопчена по всей площади. Также закопчен сам подъезд.

Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания выясняют специалисты.

На месте вызова работали сотрудники первой пожарно-спасательной части в составе 11 человек на двух автоцистернах. Также в превентивных целях дежурила автолестница третьей спасательной части.