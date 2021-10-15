​Работать совместно над законодательными инициативами предложил Владимир СОЛОДОВ руководству Заксобрания края

Губернатор встретился с руководством регионального парламента, и участники встречи наметили основные векторы дальнейшей совместной работы.

«Будем расширять форматы взаимодействия между органами исполнительной власти и депутатами Законодательного собрания. Нам необходимо к законодательным инициативам подходить совместно и вместе прорабатывать концепцию. Считаю, что нужно сразу в работу комитета включать представителей правительства, а в работу правительства - представителей комитетов», - сказал Владимир Солодов.

Глава региона отметил особую важность общей работы, а также предложил проводить совместные выездные заседания. Губернатор планирует лично участвовать в подобных заседаниях, так как считает, что совместная работа всегда более эффективна.

«Выстраивание хороших горизонтальных коммуникаций с органами исполнительной власти – наша приоритетная задача на ближайшее время, – сказала спикер краевого парламента Ирина Унтилова. – Причем это должно стать нашей повседневной совместной работой через участие депутатов в оперативных совещаниях министерств, общих выездах в учреждения и муниципалитеты, чтобы мы вместе решали задачи, поставленные людьми».

Ирина Унтилова сообщила, что до 23 октября будут сформированы составы постоянных депутатских комитетов в парламенте 4-го созыва с учетом опыта и интересов каждого народного избранника.

«В короткие сроки мы сформируем комитеты так, чтобы в их составах были представлены все фракции, и приступим к активной работе. Безусловно, совместный формат работы нам поможет более эффективно и оперативно решать поставленные задачи», – сказала председатель Законодательного собрания края.

Напомним, 13 октября, на первой сессия Законодательного собрания 4-го созыва, были избраны председатель и заместители председателя, а также руководители постоянных депутатских комитетов.