​Петропавловск-Камчатский отметит День рождения

В воскресенье, 17 октября, в краевой столице пройдут праздничные мероприятия в честь Дня города.

В 11 часов у памятника Витусу Берингу в центре города состоится мемориальное мероприятие, посвященное 281-й годовщине со дня основания Петропавловска-Камчатского и 340-летию со дня рождения капитан-командора Витуса Беринга.

В 12 часов на Озерновской косе запланированы мероприятия памяти погибших моряков и рыбаков, не вернувшихся с моря.

В 13 часов на аллее Почетных граждан города пройдет ритуал посвящения в Почетные граждане Петропавловска-Камчатского и торжественное вручение паспортов молодым гражданам, достигнувшим 14-летнего возраста.

Отметим, что официально День города в краевой столице отмечается ежегодно 17 октября. В этот день 281 год назад в Авачинскую губу вошли корабли Второй Камчатской экспедиции - пакетботы «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел» под командованием Алексея Чирикова и Витуса Беринга. День прибытия прославленного командора в гавань является днем основания Петропавловска-Камчатского.