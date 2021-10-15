​Дмитрий КОРОСТЕЛЕВ: Нам удалось защитить малый и средний бизнес Камчатки в условиях пандемии

Президент Торгово-промышленной палаты Камчатского края, заместитель председателя Законодательного собрания края Дмитрий Коростелев рассказал газете «Камчатский край», насколько эффективной оказалась законодательная поддержка малого и среднего бизнеса в регионе в период наступления пандемии.

За счет каких мер власти удалось не допустить острого кризиса в ряде отраслей экономики и сохранить доверие предпринимателей? Об этом - в разговоре с Дмитрием Коростелевым.

- Дмитрий Анатольевич, мы все помним, как пришествие коронавируса буквально перевернуло нашу жизнь, разделив ее на «до» и «после». И бороться пришлось с первых дней – не только за здоровье людей и медицину, но и за экономику, которая оказалась в очень тяжелой ситуации.

- Вы правы, распространение коронавирусной инфекции COVID-19, вызвавшее пандемию, повлияло на все сферы общества и государства. Камчатка – не исключение. Чтобы предотвратить экспансию вируса, весной 2020 года в Камчатском крае ввели ограничительные меры, а деятельность предпринимателей по ряду отраслевых направлений была приостановлена. Таким образом, система краевого здравоохранения получила время перестроить свою работу, и запас прочности был обеспечен.

Вместе с тем обязанность бизнеса платить налоги, сборы и страховые взносы, погашать кредиты, рассчитываться с арендодателями и сотрудниками, несмотря на введенные государством ограничения, осталась прежней.

Основной удар пришелся на малое и среднее предпринимательство. Наиболее уязвимыми отраслями стали общественное питание, торговля и туризм. Предприниматели оказались на грани банкротства. Замечу, что особенность оплаты труда в сфере услуг состоит в том, что она сдельная, соответственно, в условиях ограничений удержать зарплату на прежнем уровне невозможно.

Отдельно скажу о туризме. На Камчатке это комплексный феномен, включающий множество отраслей, направленных на обеспечение гостей транспортом, жильем, едой, сувенирами, доступом к природным достопримечательностям. Это одна из важнейших статей экономики региона, которая создает рабочие места, стимулирует экспорт и улучшает жизни тысяч людей. В то же время, турбизнес крайне зависим от внешних факторов. В период пандемии он первым столкнулся с практически полной остановкой своей деятельности.

- Сегодня очевидно, что без оперативной поддержки государства бизнес не справился бы с испытанием пандемией. Как вы оцениваете действия исполнительной и законодательной властей региона в этой ситуации?

- Чтобы малый и средний бизнес пережил пандемию, потребовалась целенаправленная государственная поддержка. В противном случае последствием кризиса стало бы массовое прекращение деятельности предпринимателей.

Как действовала региональная власть в период пандемии? Слаженно, системно и соразмерно складывающейся ситуации. На Камчатке, как и в других регионах, были задействованы три способа господдержки малого и среднего предпринимательства.

Первый – это фискальный, заключающийся в снижении налоговой нагрузки. Считаю, что именно налоговые послабления имели наиболее существенное значение. В пандемию, когда практически все экономические субъекты стали социально незащищенными перед лицом эпидемиологических и, как следствие, экономических угроз и вызовов, особую значимость приобрел вопрос, как достичь баланса интересов между властью и бизнесом в сфере налогообложения.

В результате Законодательное Собрание Камчатского края единогласно приняло три антикризисных пакета мер, предусматривающих, в частности:

-освобождение от уплаты налога на имущество организаций (гостиницы, отели, иные средства размещения; общественное питание);

-освобождение от уплаты транспортного налога организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих транспортные услуги (морской и сухопутный), работающих в сфере туризма;

- снижение налоговых ставок в части упрощенной системы налогообложения: для наиболее пострадавших отраслей с объектом «доходы» до 1 %; с объектом «доходы за вычетом расходов» до 5 %; для поддержки иных представителей малого и среднего бизнеса снижение ставки налога с 6% до 3%, если объектом налогообложения являются доходы, по разнице доходов и расходов с 10% до 7,5%;

- льготы для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Второй механизм – это дерегулирование, то есть снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. В Камчатском крае среди мер поддержки были определены мораторий на проведение плановых проверок и ограничение оснований для внеплановых.

Третий механизм – это прямые денежные вливания, помощь с инвестициями и сохранением уровня зарплат, льготные кредиты.

- Напомните, какие это были решения в поддержку бизнеса?

- Законодательным Собранием края была приняты предложения Правительства региона по реализации комплекса дополнительных мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма (субсидии на неотложные нужды); по предоставлению субсидии субъектам МСП на финансирование затрат, связанных с производством многоразовых лицевых гигиенических масок в размере до 500 тыс. рублей; по предоставлению льготных займов под 1% субъектам МСП, действующим в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска (в том числе на пополнение оборотных средств, обеспечение затрат на первоочередные нужды).

Эти меры позволили сохранить, а по некоторым направлениям (туризм) и увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Решения, принятые депутатами Камчатки, сбалансировали бюджетную систему края и послужили надежным источником финансового обеспечения социальных обязательств, возникших в период пандемии. Комплекс реализованных антикризисных мер позволил уберечь до 40% занятости и до 30% ВРП Камчатского края. Осенью 2020 года Агентство стратегических инициатив Российской Федерации признало принятые меры одной из лучших практик в России.

- Принятые в крае меры поддержки позволили конкретным предпринимателям и их предприятиям выжить, а экономике края в целом – выстоять, не упасть?

- Благодаря грамотно выстроенной стратегии введения фрагментарных ограничительных мер и мобилизации всех имеющихся ресурсов, в Камчатском крае удалось зафиксировать опережающие среднероссийские темпы рост таких показателей как валовой региональный продукт (на 0,2%), добыча полезных ископаемых (на 7%), производство сельскохозяйственной продукции (на 6%), объем инвестиций в основной капитал (на 21%). В отчетном году полуостров закрепил за собой лидерство по объемам вылова и переработки рыбной продукции – уникальной мерой поддержки рыбопромышленников стала компенсация работодателям затрат, связанных с оплатой проезда к месту проведения путинных работ и обратно.

В результате вышеперечисленных мер в Камчатском крае сохранилась стабильная ситуация на рынке труда. Уровень занятости по итогам 2020 года составил 67,5 % (5 место среди субъектов РФ), уровень безработицы 3,8 % (7 место среди субъектов РФ), напряженность на рынке труда 0,4 человека на 1 заявленную работодателями вакансию (5 место среди субъектов РФ).

В 2020 году улучшились качественные показатели уровня жизни. Опережающими темпами выросли реальная заработная плата (на 2,4 %) и реальный размер пенсий (на 1,4 %). Удалось не допустить снижения реальных денежных доходов населения (рост на 0,1 %).

- Дмитрий Анатольевич, как оценили усилия региональных властей в противостоянии кризису камчатские предприниматели?

- Бизнес высоко оценил действия правительства и Законодательного Собрания региона. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2020 год Камчатский край занял 12 место в общем зачете и 3 место среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Наш региона значительно улучшил свое место в общероссийском рейтинге, поднявшись на 15 позиций за последний год. Напомню, что рейтинг строится, прежде всего, на том, как сами предприниматели оценивают инвестиционный климат и усилия властей в этом направлении в своих регионах.

В завершение замечу, что экономика Камчатки неизбежно будет адаптироваться под новые условия. Сложившаяся ситуация подтолкнет к дальнейшему совершенствованию бизнес-процессов, включая развитие дистанционных каналов коммуникации с клиентами. Станет более глубокой интеграция с государственными цифровыми сервисами и общая цифровизация экономики.

Уверен, что меры поддержки, которые разрабатывают и реализуют органы государственной власти Камчатского края, станут и дальше основываться на четких целях экономической политики, окажутся системными и будут учитывать долгосрочные приоритеты развития Камчатки.