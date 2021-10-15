С 1 января 2022 года все гостиницы должны быть классифицированы

До конца 2021 года все коллективные средства размещения Камчатского края должны пройти процедуру классификации.

«Городские и загородные отели, санатории, дома и базы отдыха, пансионаты, апарт-отели, хостелы, туристические базы – все коллективные средства размещения, предоставляющие гостиничные услуги и относящиеся к одному из видов гостиниц, предусмотренных положением о классификации гостиниц, согласно новому закону должны подлежать классификации. Порядка 50 гостиниц процедуру уже прошли, – рассказала заместитель министра туризма края Светлана Пегова. – На сайте классификация-туризм.рф можно получить всю необходимую информацию о прохождении процедуры, а также подобрать для этой цели организацию, которая аккредитована Ростуризмом. На Камчатке единственным аккредитованным учреждением, которому Федеральным агентством по туризму разрешено оказывать данные услуги, является Торгово-промышленная палата. Но отельеры могут обратиться за этими услугами и в аккредитованные организации из любого субъекта страны».

Как подчеркивают в министерстве туризма региона, жители и гости Камчатки также могут пользоваться федеральным порталом для проверки своего места отдыха: верно ли указано количество звезд, насколько соответствует средство размещение всем обязательным условиям, услугам и наполнению.

Закон позволяет обеспечить достоверное информирование потребителей в отношении категории и сервиса гостиниц, создать более действенную основу для формирования рыночной, конкурентной системы средств размещения, что в свою очередь послужит стимулирующим фактором для развития внутреннего и въездного туризма.

Предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории либо использование в рекламе названии гостиницы, не соответствующей категории, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год.

Напомним, с 5 февраля 2018 года Президентом России был подписан федеральный закон, который вводит обязательную классификацию гостиниц. с 1 июля 2019 года – для гостиниц с номерным фондом более 50 номеров; с 1 января 2020 года – для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров; с 1 января 2022 года – в отношении всех остальных гостиниц.