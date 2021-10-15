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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. ​В Северные Коряки пришел безлимитный скоростной интернет

​В Северные Коряки пришел безлимитный скоростной интернет

16:40
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​В Северные Коряки пришел безлимитный скоростной интернет

«Ростелеком» завершил строительство оптических линий связи в селе Северные Коряки Елизовского района

Теперь жители могут воспользоваться безлимитным интернетом на скорости до 200 Мбит/c и дополнительными сервисами.

«В поселке Северные Коряки впервые появился безлимитный интернет. Теперь жителям доступны современные цифровые блага, они могут дистанционно работать и учиться. В следующем году в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» компания «Ростелеком» в посёлке Северные Коряки установит базовую станцию сотовой связи, что обеспечит жителей устойчивым доступом в сеть Интернет с мобильных устройств», - сказал заместитель министра цифрового развития края Виталий Батурин.

Компания «Ростелеком» построила в прошлом году магистральную линию связи в рамках федерального проекта по подключению социально значимых объектов к интернету. По этому проекту был подключен фельдшерско-акушерский пункт села.
Директор Камчатского филиала «Ростелекома» Алексей Кулаков рассказал о том, что в следующем году компания продолжит строительство внутрипоселковых линий связи до частных домов в Елизовском районе. В этом году компания построила оптику по технологии GPON более чем для 500 частных домовладений в Елизове.
Жители поселка также могут подключить видеосервис Wink, который объединяет интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр, услуги видеонаблюдения для безопасности территории и сервис «умный дом».

алексей кулаковростелекоминтернет
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