​Литературно-краеведческий десант отправляется в Усть-Камчатский район

Команда «десантников» 20-22 октября побывает в поселках Козыревск, Ключи и Усть-Камчатск. Для жителей разных возрастов подготовлена программа мероприятий, посвященная 325-летию присоединения Камчатки к России.

«Точка на карте: Литературно-краеведческий десант по земле Уйкоаль» – новый проект Библиотечной ассоциации Камчатки, получивший грантовую поддержку Министерства развития гражданского общества, молодежи и информационной политики края.

В составе «десанта» отправятся: поэт Владимир Татауров, научный сотрудник краевого художественного музея Анжела Панова, писатель Геннадий Струначев-Отрок, режиссер Евгений Терновых, начальник отдела сохранения историко-культурного наследия Командорского заповедника Наталья Татаренкова, а также сотрудники библиотеки – Наталья Дивнина, Екатерина Самсонова, Наталья Побережная, Ольга Ульданова и Наталья Ершова.

Жителей Усть-Камчатского района ожидает множество интересных мероприятий: чтение исторической поэмы В. Татаурова «Камчадальские песни о землепроходцах» и презентация новинок детской литературы (журнала «Земля Изумляндия» и книги «Сказки про царя Лимончика»); беседа «Приключения англичан на Камчатке и в Усть-Камчатском районе в 1882 г.» и выставка одной картины «Вся жизнь – сцена», посвященная творчеству Екатерины Гиль, а также творческие встречи, лекции и другие мероприятия.

В эти дни команда «десанта» встретится с местными жителями, которые примут участие в записи медиапроекта «Точка на карте». Он рассказывает зрителям о населенных пунктах Камчатского края, информация о которых крайне незначительна. Но при этом эти многочисленные «точки на карте» полуострова имеют свою богатую и интересную историю. О ней поведают старожилы, которые помнят и любят родные места.

Программа литературно-краеведческого десанта нацелена на знакомство жителей Усть-Камчатского района с представителями литературного сообщества края, на обмен культурным опытом, а также организацию познавательного досуга людей в отдаленных населенных пунктах Камчатки.