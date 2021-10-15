​Владимир СОЛОДОВ обратился к Юрию ТРУТНЕВУ по вопросу задержки грузов во Владивостоке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что ситуация с отгрузкой товаров из портов Владивостока остаётся на особом контроле краевого правительства и федеральных органов.

Ведётся работа по разрешению ситуации с тем, чтобы грузы в приоритетном порядке отправлялись на Камчатку, Сахалин и в Магадан.



«К сожалению, у нас сложилась достаточно тяжелая ситуация, которая связана с изменениями и кризисом в глобальной логистике, перенаправлением грузов из Китая, с Суэцкого канала на Транссиб, в результате чего в портах Владивостока скопилось огромное количество контейнеров и грузов для отправки. Мы наблюдаем сейчас задержки поставок товаров до Камчатки, которые в ряде случаев достигают 3 месяцев. В последнюю неделю ситуация несколько нормализовалась. Продукты питания отправляются точно в срок, некоторые задержки остаются по строительным материалам. К сожалению, задержки коснулись отправки необходимых конструкций для детских площадок в Петропавловске.

Для разрешения этой ситуации я обратился к Юрию Петровичу Трутневу, полномочному представителю Президента на Дальнем Востоке. Юрием Петровичем было дано поручение Минтрансу России разобраться в ситуации и взять ее на контроль. Сейчас в ручном режиме на уровне министерства транспорта и министерства по развитию Дальнего Востока отслеживается отправка грузов на Камчатку. Для нашего региона, а также для Сахалина и Магадана должен быть обеспечен режим приоритетной отгрузки необходимых товаров», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона также обратился к грузоотправителям, которые столкнулись с задержкой груза во Владивостоке, с просьбой подавать свои обращения в правительство региона.

«Мы сформировали реестр, по которому вручную будем отслеживать поставку грузов из Владивостока. К сожалению, системно ситуация не решится в ближайшее время, поскольку ее причиной стал глобальный кризис грузовой логистики. Мы можем ожидать таких же всплесков задержек и, к сожалению, увеличения стоимости отправки. Будем отслеживать ситуацию и решать ее ручном режиме», — добавил губернатор.