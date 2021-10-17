​Владимир СОЛОДОВ: Камчатка отказывается от проектов с рисками для экологии

Об этом заявил губернатор Камчатского края на пленарном заседании конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации (ESG - environmental (экология), social (социальные аспекты), governance (управление). Экологические стандарты имеют особое значение для полуострова, поскольку ценность природы здесь беспрецедентна, заявил Владимир Солодов.

«Мы отказались от реализации проекта строительства гидроэлектростанции на реке Жупанова, от планов по строительству рыбоводного канала Кроноцкого озера и целого ряда других проектов. Мы считаем важным от них отказываться в случае, если экологический вред от них имеет большие значения по сравнению с преимуществами», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор края также отметил, что Камчатка может сыграть большую роль в новом укладе экономической деятельности в Российской Федерации.

«Я верю, что переход на водородную энергетику и задействование уникального потенциала возобновляемых источников энергии Камчатского края в сочетании с близостью рынков и возможностью достаточно дешёвого экспорта позволит нам сыграть существенную роль в новом укладе и новых приоритетах экономической деятельности. Это в первую очередь реализация проекта по строительству приливной электростанции в Пенжинской губе, на севере Охотского моря. Там благодаря уникальным природным условиям — перепаду приливов до 14 метров в сутки и удачно расположенным створам бухты — возможна генерация огромного объёма экологически чистой энергии. Сейчас мы в стадии расчёта предварительных технико-экономических обоснований, думаю, что в течение года мы сможем презентовать проект», — сказал Владимир Солодов.

Первая российская международная открытая конференция по устойчивому развитию и ESG-трансформации состоялась в МГИМО в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) «К 30-летию внешней политики новой России».