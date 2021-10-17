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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. ​«Народный ревизор»: участники проекта провели первое собрание

​«Народный ревизор»: участники проекта провели первое собрание

19:55
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​«Народный ревизор»: участники проекта провели первое собрание

В Камчатской краевой научной библиотеке 15 сентября прошло первое организационное собрание участников проекта «Народный ревизор». Народные контролеры проверят новые детские площадки, строящиеся в рамках проекта «Город для жизни», и автодорогу «Аэропорт-Морпорт».

Как рассказал председатель Общественной палаты региона Алексей Костылев, на сегодняшний день 90 камчатцев стали участниками проекта «Народный ревизор». В ходе организационного собрания все участники были разделены на две группы в зависимости от выбранного ими направления.

«Сегодня мы определили сроки начала нашей ревизии. 21 октября мы начнем приемку первых 16 площадок, которые должны быть введены в эксплуатацию до 1 ноября. Что касается автодороги, то мы разделили участников на три группы: первая группа отвечает за качество дорожного покрытия и разделительных линий, вторая группа - за съезды и разгонные полосы, третья группа людей займется опросом общественного мнения», - рассказал Алексей Костылев.

«Народные ревизоры» будут проверять детские площадки и реконструированную дорогу «Морпорт–Аэропорт» на соответствие определённым требованиям, указанным в специальном чек-листе.
В рамках проекта «Город для жизни» в этом году ведётся обустройство 50 новых детских площадок.
В прошлом году начался ремонт федеральной трассы «Морпорт-Аэропорт», заказчиком является «Росавтодор». Всего реконструировано будет 34 километра трассы.

алексей костылевнародный ревизор
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