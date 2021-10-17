Третья модельная библиотека открылась на Камчатке

Библиотеку в Усть-Камчатске оборудовали по технологии модельного стандарта, оснастив современным оборудованием, новой мебелью, книжными стеллажами.

Читальный зал библиотеки модернизирован и разделен на несколько рабочих зон. Предусмотрено специально оборудованное место для прослушивания аудиокниг и музыки, вдоль панорамного окна разместили коворкинг-зону.

«Мы получили возможность позиционировать себя как информационный культурный просветительский центр, который может предоставлять услуги нашим читателям, в том числе в удалённом доступе. Библиотека стала намного более комфортной и современной, что позволяет нам проводить мероприятия различного уровня. А наши специалисты прошли курсы повышения квалификации», — рассказала директор библиотечной системы Усть-Камчатска Ирина Василик.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке появилась специальная рабочая станция - столешница и сидение с опорой для спины, удобными поручнями и подставкой для ног. Современная рабочая станция с тумбой для формуляров читателей появилась и у библиотекарей.

Было оборудовано отдельное пространство для занятий по краеведению. Его обстановка выдержана в камчатской тематике. Появилось и оборудование для проведения выставок, и полка для буккроссинга, и многое другое, поступило звуковое оборудование и новая оргтехника.

Работы провели в рамках национального проекта «Культура», утвержденного Президентом РФ.

Напомним, что первая модельная библиотека открылась в Петропавловске-Камчатском в октябре 2020 на базе информационно-библиотечной системы «Доступный город». В этом году модельная библиотека открылась в Елизове. В 2022 году по модельному стандарту будет переоснащена библиотека в Эссо.