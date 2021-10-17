Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 20:55, 17 Октября, воскресенье
ночью 1°C
днем 7°C
ветер 11.1 м/с
Завтра 18 Октября
0 ... 7°C
ветер 10.6 м/с
  2. Новости
  3. Информация
  4. Третья модельная библиотека открылась на Камчатке

Третья модельная библиотека открылась на Камчатке

20:00
62
Третья модельная библиотека открылась на Камчатке

Библиотеку в Усть-Камчатске оборудовали по технологии модельного стандарта, оснастив современным оборудованием, новой мебелью, книжными стеллажами.

Читальный зал библиотеки модернизирован и разделен на несколько рабочих зон. Предусмотрено специально оборудованное место для прослушивания аудиокниг и музыки, вдоль панорамного окна разместили коворкинг-зону.

«Мы получили возможность позиционировать себя как информационный культурный просветительский центр, который может предоставлять услуги нашим читателям, в том числе в удалённом доступе. Библиотека стала намного более комфортной и современной, что позволяет нам проводить мероприятия различного уровня. А наши специалисты прошли курсы повышения квалификации», — рассказала директор библиотечной системы Усть-Камчатска Ирина Василик.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке появилась специальная рабочая станция - столешница и сидение с опорой для спины, удобными поручнями и подставкой для ног. Современная рабочая станция с тумбой для формуляров читателей появилась и у библиотекарей.

Было оборудовано отдельное пространство для занятий по краеведению. Его обстановка выдержана в камчатской тематике. Появилось и оборудование для проведения выставок, и полка для буккроссинга, и многое другое, поступило звуковое оборудование и новая оргтехника.

Работы провели в рамках национального проекта «Культура», утвержденного Президентом РФ.

Напомним, что первая модельная библиотека открылась в Петропавловске-Камчатском в октябре 2020 на базе информационно-библиотечной системы «Доступный город». В этом году модельная библиотека открылась в Елизове. В 2022 году по модельному стандарту будет переоснащена библиотека в Эссо.

Третья модельная библиотека открылась на Камчатке 0Третья модельная библиотека открылась на Камчатке 1Третья модельная библиотека открылась на Камчатке 2Третья модельная библиотека открылась на Камчатке 3
ирина василикбиблиотека в усть-камчатске
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
​Владимир СОЛОДОВ вручил награды педагогам Камчатки
​Пилотный проект по субсидированию доставки продуктов питания в отдалённые районы запустят на Камчатке
​На Камчатке при поддержке «ВЭБ.РФ» реализуют два проекта социального воздействия
​Фестиваль «Камчатка рыбацкая» пройдёт на Камчатке 8-17 октября
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.