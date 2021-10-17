На Камчатке стартовала Всероссийская перепись населения

Главным нововведением мероприятия станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября до 14 ноября 2021 года. Для проведения переписи населения на территориях МФЦ края работают добровольцы для информирования населения о возможности принять участие в переписи.

Как рассказала одна из участниц переписи населения 2021 года волонтёр Мария Демченко сбор сведений о населении проводится без предъявления документов, позволяющих подтвердить правильность ответов.

«Волонтеры переписи должны информировать граждан о том, в какие сроки и каким образом может произойти перепись каждого человека. В данный момент в МФЦ расположен пункт переписи населения, где сидит переписчик с компьютером и принимает данные», - сказала Мария Демченко.

Для участия в переписи можно выбрать один из трех способов:

1) самостоятельно пройти перепись на портале госуслуг - с 15 октября по 8 ноября 2021 года;

2) дойти до ближайшего стационарного участка - с 15 октября по 14 ноября 2021 года;

3) дождаться переписчика дома - с 18 октября по 14 ноября 2021 года.

Всероссийская перепись населения 2020—2021 годов проводится на всей территории Российской Федерации по единой государственной статистической методологии в целях получения обобщённых демографических, экономических и социальных сведений.