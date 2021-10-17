Кадры в сфере туризма: на Камчатке состоялась стратегическая сессия

Участники обсудили новые подходы к подготовке кадров в России, внесли предложения о создании профильных классов в школах, обязательной аттестации гидов и экскурсоводов, внедрении международных принципов работы и другие.



Дискуссионная площадка была организована Центром развития кадрового потенциала туротрасли на базе Российского государственного университета туризма и сервиса при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, Ростуризма, акционерного общества «Корпорация Туризм.РФ», АНО «Россия - страна возможностей», министерства туризма Камчатского края и Камчатского выставочно-туристического центра.

Стратегические сессии «Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»: вектор на повышение отраслевого кадрового потенциала» стартовали с Камчатки, пройдут в Крыму и в Твери – организаторами были выбраны три самые динамично развивающие туристские территории страны.

«Эксперты в области индустрии гостеприимства и образования предложили ряд новых подходов к подготовке кадров в России. Было множество предложений и от участников. Обсудили предложение создавать профильные классы в школах, обязательную аттестацию гидов и экскурсоводов с 2022 года, внедрение международных принципов работы, эффективность онлайн-обучения в туризме, состоялась дискуссия о влиянии цифровизации на туриндустрию, - рассказала заместитель министра туризма края Светлана Пегова. - По окончании цикла сессий будет сформирован документ с предложениями и наработками по совершенствованию всей системы подготовки туристских кадров в стране, который направят в министерство образования страны и Ростуризм».

Стратегическая сессия прошла в смешанном формате – очном и онлайн - и смогла объединить экспертов в области госуправления в туризме со всей страны, общественные объединения туроператоров и отельеров, представителей образовательных учреждений и организаций, природоохранных организаций, бизнес-сообщество.

Центр развития кадрового потенциала туротрасли создан при Российском государственном университете туризма и сервиса по поручению Правительственной комиссии по развитию туризма. Как подчеркивают в РГУТИС, новый национальный проект вводит колоссальное количество новшеств в туристской отрасли, поэтому одной из главных задач на сегодняшний день является подготовка предложений, которые позволят совершенствовать систему подготовки кадров, а также пересмотреть подходы.