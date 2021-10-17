Экосистема акватории Авачинского залива восстанавливается после природных явлений 2020 года

К такому выводу пришли учёные Института мирового океана ДВФУ, которые прибыли на Камчатку для изучения восстановительного потенциала экосистем в районах массовой гибели гидробионтов после вредоносного цветения воды осенью 2020 года.

«В прошлом году команда учёных ДВФУ собирала различные пробы воды и образцы морских организмов, погибших в большом количестве на побережье Камчатки. Впоследствии собранные материалы анализировались в лабораториях ДВФУ и научных институтов ДВО РАН. Наши специалисты определяли, какие микроводоросли и биотоксины присутствовали в собранных пробах воды и животных. Эти биотоксины уже в течение года анализируются несколькими институтами, включая Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН. Учёные института обнаружили более 10 различных токсинов, состав которых на сегодня неизвестен, поэтому их исследование продолжается. Надеемся, что в ближайшее время мы сможем сказать, что это за вещества и какое воздействие они могут оказывать на живые системы», — рассказал директор Института мирового океана Кирилл Винников.

Кирилл Винников пояснил, что токсины являются продуктами жизнедеятельности микроводорослей.

«Не все биотоксины опасны для здоровья человека и животных. Какие-то токсины могут быть потенциально опасными для морских экосистем. Но, так как они до сих пор недостаточно изучены, мы не можем достоверно предсказать, какой именно вред они могут нанести морским организмам», — сказал Кирилл Винников.

Он также добавил, что в этом году массовой гибели животных на побережье Камчатки не наблюдалось. Сейчас экспедиция Института мирового океана исследует, как восстанавливается экосистема, как ведёт себя сообщество морских животных.

«Наблюдаем, что тенденция идёт в положительную сторону. Разные организмы присутствуют в довольно больших концентрациях. Даже популяция ежей, которая не наблюдалась в прошлом году, сейчас присутствует в довольно большом количестве. Можно сказать, что в этом году опасных “красных приливов” не наблюдалось. Надеемся, что в ближайшее время это явление не повторится», — отметил Кирилл Винников.





