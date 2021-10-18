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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​Правительство расширит программу субсидирования дальневосточных авиаперелётов для льготников

​Правительство расширит программу субсидирования дальневосточных авиаперелётов для льготников

17:25
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​Правительство расширит программу субсидирования дальневосточных авиаперелётов для льготников

Решение принято в рамках поручения Президента России Владимира Путина.

На субсидирование авиаперелётов для льготных категорий граждан с территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) будет дополнительно направлено 349,6 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о специальных билетах для многодетных семей, инвалидов, женщин старше 55 лет, мужчин в возрасте от 60 лет и граждан до 23 лет. В рамках такой программы граждане данной категории могут летать по сниженным тарифам с Дальнего Востока в другие регионы страны и обратно.

Благодаря новому распоряжению льготные авиабилеты смогут купить не менее 42 тысяч человек. При этом регистрация по месту жительства на территории ДФО необязательна.

Принятое решение позволит тысячам граждан сэкономить на перелётах с территории ДФО, сделает авиаперевозки на большие расстояния более доступными.

владимир путинмихаил мишустиндальний востокавиаперелеты
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