​Правительство расширит программу субсидирования дальневосточных авиаперелётов для льготников

Решение принято в рамках поручения Президента России Владимира Путина.

На субсидирование авиаперелётов для льготных категорий граждан с территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) будет дополнительно направлено 349,6 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о специальных билетах для многодетных семей, инвалидов, женщин старше 55 лет, мужчин в возрасте от 60 лет и граждан до 23 лет. В рамках такой программы граждане данной категории могут летать по сниженным тарифам с Дальнего Востока в другие регионы страны и обратно.

Благодаря новому распоряжению льготные авиабилеты смогут купить не менее 42 тысяч человек. При этом регистрация по месту жительства на территории ДФО необязательна.

Принятое решение позволит тысячам граждан сэкономить на перелётах с территории ДФО, сделает авиаперевозки на большие расстояния более доступными.