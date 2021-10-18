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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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​В Совете Федерации проходят Дни Камчатского края

17:25
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​В Совете Федерации проходят Дни Камчатского края

C 18 по 20 октября в Совете Федерации пройдут Дни Камчатского края. Делегацию региона возглавляют губернатор Владимир СОЛОДОВ и председатель Заксобрания Ирина УНТИЛОВА, сообщает «Парламентская газета»

Сегодня делегация региона выступит на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Тема доклада — «Актуальные вопросы жилищного строительства и формирования комфортной городской среды в Камчатском крае».

Также камчатцы встретятся с членами комитетов по социальной политике, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по науке, образованию и культуре, по экономической политике.

На заседании комитета по конституционному законодательству и государственному строительству делегация представит доклад на тему «Повышение доступности услуг фиксированного доступа к Интернету и подвижной радиотелефонной связи».

В среду, 20 октября, в здании на Большой Дмитровке откроется выставка региона, гостем которой станет Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. А в рамках заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта Российской Федерации». О социально-экономическом развитии Камчатского края расскажут Владимир Солодов и Ирина Унтилова.

Напомним, впервые Камчатский край был представлен в Совете Федерации в ноябре 2009 года.

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