Камчатские дети отправились в путешествие по Золотому кольцу

Сегодня 40 детей отправились в Москву, откуда ребята начнут свое путешествие по Золотому кольцу с посещением Ярославля, Ростова, Переславля. Вторая поездка в этом году состоится в ноябре – в Санкт-Петербург поедут 20 ребят. Об этом рассказала заместитель министра туризма края Светлана Пегова.



В 2021 году министерство культуры России реализует культурно-просветительские программы для школьников в рамках национального проекта «Культура».

«За счет средств федерального бюджета производится финансирование расходов, связанных с непосредственным пребыванием детей и их сопровождающих. За счет Камчатского края оплачиваются транспортные расходы на авиаперелет групп из региона и обратно и дополнительная страховка, а мы совместно с коллегами организуем всю необходимую логистику», - добавила Светлана Пегова.

В программе участвуют дети от 10 до 17 лет, это победители конкурсов, олимпиад, соревнований, ученики школ искусств и кадетских корпусов. С группой школьников в туристическую поездку также направились четверо сопровождающих.

«Наша основная задача – обеспечить безопасность детей на протяжении всей поездки. Количество сопровождающих складывается из расчёта по одному сопровождающему на 10 детей», – подчеркнул Владимир Пронин, старший методист отдела туризма Камчатского дома детского и юношеского туризма и экскурсий.

2021 год был объявлен годом Александра Невского в честь 800-летия со дня рождения князя, поэтому тематика путешествий была определена соответствующая. В программу путешествия вошли экскурсии по Троице-Сергиевой Лавре, центру русского православия, включённому в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, в переславский музей «Ботик Петра I», где школьники увидят главный экспонат музея – бот «Фортуна», построенный, по преданию, юным Петром во время создания своей первой, потешной, флотилии. В музее Александра Невского ребята увидят образцы вооружения, древние монеты и диораму Невской битвы. Также юные путешественники посетят музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха» и музей Петра Ильича Чайковского. В театре им. Федора Волкова, здание которого славится роскошными, почти дворцовыми интерьерами, школьники узнают историю основания первого русского театра и о его современной жизни.