​Выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи» проходит на Камчатке

В Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова открыта передвижная выставка, посвященная юбилею известного ученого-физика, общественного деятеля, правозащитника.

Фотовыставка подготовлена архивом Сахарова. На ней представлены фотографии и документы из фондов архива и коллекций отечественных и зарубежных музеев, архивов, библиотек, международных организаций, СМИ и частных собраний.

Жизнь и деятельность Андрея Сахарова были связаны с историческими процессами второй половины ХХ века, определившими будущее не только нашей страны, но и всего человечества. Выставка построена по хронологическому принципу и охватывает всю жизнь Сахарова, показывая основные направления его деятельности и факты биографии.

Передвижная выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи» проходит во многих городах России. «Выставка объехала всю страну и на заключительном этапе своего путешествия будет доступна и жителям Камчатки. Андрей Сахаров еще в годы Великой Отечественной войны, будучи талантливым выпускником МГУ, сделал ряд усовершенствований для советского вооружения. Позднее ученый участвовал в разработке термоядерного оружия в СССР. Постепенно происходило осознание тех губительных последствий, которые имеет для человечества гонка вооружения, и Сахаров начал активную общественную и правозащитную деятельность. Он осуждал введение советских войск в Афганистан, боролся за отмену смертной казни, инициировал дискуссию на тему глобальных проблем человечества, на многие десятилетия опередив свое время. Опубликованные цитаты, фотографии, выдержки из мемуаров расскажут посетителям выставки подробнее о жизни и деятельности Андрея Сахарова», – рассказала Наталья Найден, ведущий библиотекарь отдела по связям с общественностью и проектной деятельности краевой научной библиотеки.

Выставка работает с 18 октября по 21 ноября, вход свободный. Телефон для заявок: 25-25-65.