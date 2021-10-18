​Камчатские спасатели оказали помощь жителям Паланы

Тревожное сообщение о пропаже вездехода с гражданами поступило 17 октября в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщил диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы городского округа «поселок Палана», техника высокой проходимости вышла около полуночи из села Лесная в сторону Паланы и в пункт назначения не прибыла. На борту находятся девять человек, в том числе один ребенок и двое взрослых с травмами ног. Связи с гражданами нет.

На поиск пропавших из Паланы на вездеходе отправилась дежурная смена филиала поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатскому краю, полицейский и медики – всего восемь человек. Через некоторое время спасатели обнаружили пропавший вездеход. Помощь гражданам не требовалась, а задержку в пути водитель объяснил движением с низкой скоростью. Спасатели сопроводили технику до пункта назначения и помогли транспортировать граждан с травмами до кареты скорой помощи.

Спасатели напоминают единый номер всех экстренных служб – 112, по нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен из любой точки Камчатского края, где есть охват сетью операторов сотовой связи. Если вы планируете выезд в труднодоступные места, имейте при себе спутниковый телефон, набор осуществляется через +112.

Камчатский спасательный центр МЧС России: 8 (415-31) 3-71-20.

Поисково-спасательный отряд главного управления МЧС России по Камчатскому краю: 8 (415-2) 34-24-80.

Камчатский поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД»: 8 (415-2) 41-03-95.