​Камчатский писатель взял гран-при выставки-ярмарки «Печатный двор – 2021»

Ольга НАБУТОВСКАЯ, коммерческий директор издательства «Новая книга»

Во Владивостоке с большим успехом прошла XXII Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор – 2021». Гран-при вручен историку, писателю Сергею ГАВРИЛОВУ.

«Печатный двор» можно смело назвать одной из фишек столицы Приморья. Действом такого масштаба могут похвастать немногие региональные центры. В этом году на площадке XXII Дальневосточной выставки-ярмарки, которая три дня работала в выставочном центре арт-конгресс-отеля «Экватор», свою продукцию предложили издатели, полиграфисты, писатели и редакторы, представители книготорговых организаций и библиотек буквально со всего Дальнего Востока, а также из столицы и даже из зарубежья.

Всего на форуме были зарегистрированы 77 компаний и издающих организаций. Сколько жителей и гостей столицы Приморья посетили «Печатный двор», никто не знает. Их число можно охарактеризовать двумя словами: очень много.

Одним из главных событий первого дня работы выставки-ярмарки стала презентация знаменитой книги великого путешественника, писателя и ученого Владимира Клавдиевича Арсеньева «Встречи в тайге», переизданной в преддверии его 150-летия. Это совместный проект правительства Приморского края и издательства «Русский остров».

По итогам выставки-ярмарки определены победители и названы лучшие книги года. Среди победителей – авторы издательства компании «Новая книга» в Петропавловске-Камчатском.

Гран-при получил наш автор Сергей Гаврилов за монографии «Государственная рыбная промышленность Камчатки. 1924–1959» и «Представительная власть Камчатки» в двух книгах и исторические очерки «Камчатские истории».

Серебряная медаль – Геннадий Карпов и Владимир Кирьянов за книгу «Вулканизм и цивилизация от Камчатки до Марса» (конкурс «Лучшее краеведческое издание, номинация «Тематическое краеведение»).

Диплом – Александр Смышляев за книгу «Домик под вулканом», за художественное воплощение истории региона (литературный конкурс, номинация «Проза»).

Диплом – Вячеслав Скалацкий за книгу «Счастливый билет» (литературный конкурс, номинация «Проза»).

Диплом – Александр Смышляев за книгу «“Берингия” – гонка из книги Гиннесса» (конкурс «Лучшее краеведческое издание», номинация – «Тематическое краеведение»).

Диплом – книга «Карагинский район. 95 лет», составители Л.И. Савченко и З.Б. Гладырь (конкурс «Лучшее краеведческое издание, номинация «Фотоальбомы, юбилейные издания»).

Диплом – Сергей Гаврилов за книгу «Дореволюционный Петропавловск (1740–1916). История города в документах и воспоминаниях» (конкурс «Лучшее краеведческое издание, номинация «Тематическое краеведение»).

Благодарностью от министерства культуры и архивного дела Приморского края были отмечены издательская компания «Новая книга» и лично Станислав Кожан за поддержку и активное участие в мероприятиях XXII Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор – 2021».

Дальневосточная выставка «Печатный двор» проводится во Владивостоке с 1997 года, является одной из самых популярных книжных выставок на Дальнем Востоке, выполняет важную культурную миссию, наиболее полно демонстрирует текущую издательскую продукцию ДФО, определяет все лучшее, что издано, предоставляет широкие возможности для установления деловых контактов авторов, издателей, книгораспространителей, библиотекарей и читателей. За эти годы «Печатный двор» представил около 500 книжных компаний региона.