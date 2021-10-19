​Как накормить камчатский север

Мария ШУПЕНИК

На Камчатке власти в очередной раз предпринимают благую попытку – если не установить на всей территории региона ценовое равноправие, то, во всяком случае, сделать заметный шаг к нему.

Как мы уже сообщали, правительство края готовит пилотный проект по субсидированию доставки продуктов питания в отдаленные районы. В актуальности проблемы высоких цен на продукты в северных поселках Камчатки губернатор и его команда убедились в ходе последней поездки в Олюторский и Пенжинский районы.

Не повторить печальный опыт

Как рассказала врио заместителя председателя правительства, министр экономического развития и торговли края Юлия Морозова, на данный момент проблем с запасами продуктов специалисты не увидели. Но ситуация с высокой вероятностью может обостриться с ухудшением климатических условий, которое повлечет задержки транспорта. Такого рода неприятности происходят ежегодно, и стоит задача – сделать ситуацию более регулируемой.

Уже в этом году было увеличено количество рейсов для доставки продуктов на остров Беринга. Напомним, в конце января 2020 года там сложилась критическая ситуация. Поставка грузов в село Никольское – райцентр и единственный населенный пункт Алеутского округа – возможна только морем. Из-за череды циклонов, а также неисправности одного из двух имеющихся в крае судов, способных по техническим характеристикам выполнять рейсы в период зимней навигации, продукты не завозились на Командоры около месяца. Тогда в магазинах Никольского полностью закончились мясо, мука, масла сливочное и растительное, яйца, овощи и фрукты. В правительстве края работают над тем, чтобы подобного больше не повторилось.

Более того, глава региона поручил министерству транспорта и дорожного строительства края в следующем году организовать регулярный рейс для поставки продуктов в северные районы, и над этой задачей сегодня работают.

Обезопасить северян от перебоев с поставками продуктов могло бы создание запасов. В Тиличиках имеются подходящие помещения, которые с помощью средств края можно привести в порядок и оборудовать склады, пригодные для хранения продуктов питания как минимум первой необходимости. Эта идея сейчас обсуждается с предпринимателями. Нужен оптовик, который завезет товары в летний период, чтобы предприниматели из районов в дальнейшем закупали их для своих населенных пунктов. Если за лето наполнить хранилище, создать весомый запас, уйдут риски оставить северян без яиц и молочных продуктов на три месяца из-за плохой погоды.

Субсидии – на самое необходимое

А пока снежные циклоны на Камчатку не пришли и дефицита продуктов в северных районах не наблюдается, но цены на самое необходимое неприлично высоки. «Веса» и без того не малым ценам, конечно, добавляют транспортные расходы. Сначала продукты везут в Петропавловск, что делает их значительно дороже в сравнении с «материковскими». Дальше они развозятся по районам. Пока позволяют климатические условия – морем, а также авиацией. В Алеутский район продукты можно завезти морем либо по воздуху, а когда заканчивается навигация и задерживаются циклоны, жителям отдаленных островов приходится надеяться только на себя… В итоге стоимость доставки груза в труднодоступные районы возрастает в 2,5 раза, а в зимний период – до 10 раз.

Именно потому губернатор принял решение о субсидировании транспортных расходов. Экономисты предупреждают: цены на севере все равно будут выше, чем в краевом центре. Результатом оказания поддержки должно стать снижение уровня розничной цены определенных товаров на сумму затрат, понесенных предприятием вследствие их доставки. «Мы рассчитываем, что итоговая розничная цена снизится в среднем от 20 до 30 процентов на различные группы товаров», – пояснила Юлия Морозова.

В рамках пилотного проекта доставка продовольственных товаров будет субсидироваться в Озерновское городское поселение Усть-Большерецкого района, села Тигиль, Каменское, Манилы, Аянка, Тиличики, Ачайваям, Пахачи, Оссора, в поселок Палана и Алеутский округ.

Всего в перечень субсидируемых продуктов питания будет включено восемь наименований: свинина, мясо куриное, масло подсолнечное, сахар-песок, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая, мука пшеничная.

Насчет включения в этот список муки у авторов идеи субсидирования если изначально и были сомнения, то они полностью рассеялись при посещении северных поселков. Кстати, именно в результате этой поездки расширили и перечень муниципальных образований, куда будет субсидироваться доставка продуктов. И увидели, что хлеб на камчатский север почти не везут, большого смысла в этом нет. Люди пекут хлеб дома, закупая муку впрок, огромными мешками. Теоретически может возникнуть непростая ситуация, ведь производство муки и так субсидируется Минсельхозом. Но в правительстве края уверены, что это будет большая помощь жителям труднодоступных районов Камчатки.

И ни копейкой дороже!

Механизм субсидирования определяли в сложных дискуссиях. Ведь и Камчатка, и наши соседи уже предпринимали попытки удешевления стоимости продуктов в глубинке, но порой это приводило к коррупционным скандалам.

В 2011 году по поручению губернатора Владимира Илюхина было создано ГУП КК «Камчатпродснаб» для обеспечения дешевым продовольствием поселков Корякии. ГУП закупало оптом продукты питания, далее они морем доставлялись в отдаленные северные поселки, где реализовывались населению по сниженным ценам. Деньги на закупку продуктов и их транспортировку выделялись из краевого бюджета. В 2012 году сообщалось, что у предприятия уже 14 социальных магазинов в Палане, Пенжинском, Карагинском, Тигильском, Олюторском и Алеутском районах. В 2014 году властям пришлось признать, что проект сорван из-за финансовых нарушений в деятельности ГУП «Камчатпродснаб», сложилась критическая ситуация с поставками продовольствия для социальных магазинов ГУП в отдаленных населенных пунктах Камчатки. Министерство имущества края тогда провело проверку ГУП, передало ее материалы в прокуратуру края, а на предприятии назначило нового директора. К тому же выяснилось, что в Ассоциацию предприятий и предпринимателей Камчатки поступили жалобы от представителей малого бизнеса, которые по заключенным договорам поставляли продовольствие для обеспечения социальных магазинов в северных поселках, но денег за поставленный товар не получили. Долги ГУП «Камчатпродснаб» перед отдельными предприятиями на тот период превышали 10 миллионов рублей. Предприниматели обращались с жалобами на махинации к губернатору Владимиру Илюхину еще в начале осени. Весной 2014 года в отношении экс-руководителя ГУП было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере). В частности, бывший гендиректор подозревался в том, что отдавал распоряжения своим подчиненным о закупке продовольственных товаров для коммерческой организации, которая принадлежала его гражданской супруге. В общей сложности бизнес-структуре было поставлено продовольственных товаров на сумму свыше одного миллиона рублей. У оперативников были основания полагать, что продукты, полученные, по сути, бесплатно, женщина продала своим партнерам.

С учетом столь печальной предыстории и прорех в федеральном законодательстве, где понятия централизованного северного завоза не существует, и регионы должны принимать сложные решения сами, сегодня властям Камчатки приходится действовать крайне осмотрительно.

Решено, что администрации задействованных в пилотном проекте населенных пунктов до конца года должны будут разработать у себя порядок субсидирования – как и кому они будут давать деньги на транспортные расходы. А это немалая сумма: около 45 миллионов рублей в бюджет края в 2022 году будет заложено на эти цели. Когда муниципалитеты определятся, край доведет деньги в их бюджеты. Далее весь процесс они будут отрабатывать со своими предпринимателями, и здесь кроется главная опасность. Кому конкретно и в каком объеме выделять субсидии – будут решать главы муниципалитетов, которые сами нередко являются владельцами сельских магазинов через родственников или знакомых. В деревнях с небольшим населением это неизбежно.

В правительстве края в итоге решили, что в соглашениях с муниципалитетами на субсидируемые товары будут указаны фиксированные цены. То есть, как и кому давать – решайте сами. Правительству важно, чтобы в рознице продукты по каждому из наименований стоили не более определенной в соглашении суммы.

Сложности могут возникнуть и потому, что не все предприниматели согласятся работать по таким соглашениям. Их можно понять: нет централизованного завоза, нет государственного участия. Предприниматель, который держит в селе магазин, сам приезжает в город, закупает, грузит и везет товар до места назначения и может столкнуться с разными трудностями.

В правительстве края учли еще один негативный опыт. В этом году одно из поселений Олюторского района получило субсидию на доставку продовольствия. В течение примерно трех месяцев жители радовались непривычно дешевым товарам и скупали их внушительными партиями. И очень скоро цены вернулись на прежний уровень. Поэтому сейчас, согласно соглашениям, муниципалитеты будут обязаны распределить субсидию так, чтобы ее хватило на весь год.

Сегодня муниципалитеты собирают информацию о ценах на продукты на своих территориях и обязаны еженедельно отчитываться перед правительством края. А с 2022 года фиксированные цены начнут действовать. Министр экономического развития и торговли Юлия Морозова обращается ко всем неравнодушным жителям северных поселков с просьбой оперативно информировать власти региона через соцсети либо по телефону о возможных нарушениях.

СПРАВКА

Цена килограмма говядины в Пенжинском районе составляет от 720 до 1 100 рублей, в то время как средняя цена по Камчатке в розничной торговле – 517 рублей; свинины – от 680 до 980 (386); мяса кур – от 350 до 450 (239); рыбных консервов – от 95 до 250 (69); килограмма сливочного масла – от 400 до 700 (509); одного литра подсолнечного масла – от 170 до 240 (132); литра молока – от 140 до 220 (72); десятка яиц – от 180 до 250 (124); килограмма сахара – от 140 до 170 (72); килограмма гречневой крупы – от 150 до 250 (96); килограмма риса – от 140 до 200 (80); килограмма пшеничной муки – от 85 до 130 (54); килограмма картофеля – от 180 до 200 (79); килограмма капусты – 200 (89); килограмма моркови – от 180 до 200 (106); килограмма яблок – от 350 до 450 (196). Кстати, свежие огурцы и помидоры в Пенжинском районе даже в сезон – явление настолько редкое, что о ценах на них ничего не известно. Впрочем, в Олюторском районе эти овощи отыскать удалось, цена на те и другие в сезон составляла до 860 рублей.