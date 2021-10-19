​COVID-19: затишье перед бурей

Сергей СЕМЕНОВ

Встретить четвертую волну ковида Камчатка только готовится, но и нынешнюю ситуацию нельзя считать спокойной. В красных зонах сейчас проходят лечение 165 пациентов, за последние сутки госпитализированы 12 человек, умерли – 4.

Новая инфекция с начала пандемии унесла жизни 404 камчатцев. При этом, по данным сайта стопкоронавирус.рф, только с 20 сентября по 18 октября текущего года от ковида в регионе скончались 98 человек.

Тем временем в России, где уже вовсю полыхает заболеваемость новой волны, смертность от коронавируса бьет все рекорды, ежедневно умирают в среднем около тысячи человек, в некоторых регионах иссякает коечный фонд. Роспотребнадзор отменил все массовые мероприятия в стране, а власти регионов вынуждены вводить свои ограничительные меры либо ужесточать имеющиеся. Все больше территорий вводят QR-коды для привитых и переболевших и обращаются к идее обязательной вакцинации некоторых категорий граждан.

Обязательная вакцинация для большого перечня профессий на Камчатке начала действовать в июле этого года. В него вошли представители образования, здравоохранения, соцзащиты, общепита, транспорта, сферы быта и красоты, рыбной промышленности, госслужащие и другие. А 19 октября заместитель главного санитарного врача Камчатки Алла Косенко подписала новый документ. Теперь к перечню сфер деятельности, работники которых обязаны вакцинироваться, добавлены сферы пищевой промышленности, физической культуры и спорта, строительства и промышленные предприятия.

По обновленным требованиям Роспотребнадзора на Камчатке организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной названным работникам необходимо до 15 ноября, вторым компонентом – до 15 декабря. Пройти вакцинацию должны не менее 80 процентов сотрудников организаций, за исключением тех, кто имеет противопоказания к прививкам.

Смертельные зубы четвертой волны

Этой осенью врачи в центральной части России, где свирепствует четвертая волна, отмечают, что симптомы коронавирусной инфекции изменились: болезнь быстрее развивается, инкубационный период сократился, пациенты быстро «тяжелеют».

Врач, эксперт лабораторной диагностики из Москвы Александр Соловьев отметил, что заболевшие стали более заразны, чем в прошлом году:

– Инкубационный период сократился до 4,5–5 дней, при этом очень высокая вирусная концентрация достигается у инфицированных людей в верхних дыхательных путях. Более чем в тысячу раз больше, чем ранее, – отметил Александр Соловьев. – Из-за этого, во-первых, люди стали более заразны, могут инфицировать больше людей вокруг себя. Во-вторых, инфицирующая доза возросла многократно, люди легче заражаются. И, в-третьих, в организме инфицированных людей высокая вирусная нагрузка приводит к быстрому клиническому утяжелению, которое часто наблюдается уже в течение нескольких дней после начала проявления симптомов.

О новых симптомах рассказывают и сотрудники скорой помощи, в частности о более частых поражениях центральной нервной системы.

– Изменения симптомов заметны, они отличаются от тех, которые были в предыдущие волны, – отметил работник скорой. – Часто встречается жидкий стул, у кого-то просто слабость, а на самом деле оказывается, что у человека пневмония. Заметны поражения центральной нервной системы: головокружение, потеря сознания, мелькание «мушек» перед глазами. Также часто уже у тех, кто перенес коронавирус, остаются эти симптомы – слабость, онемение. А у некоторых возникают нарушения мозгового кровообращения, инсульты.

Врач-инфекционист отметил, что с начала третьей волны все пациенты болеют тяжелее.

– Некоторые пациенты почему-то хуже поддаются лечению. Раньше схема казалась беспроигрышной для определенной группы пациентов, теперь такого нет, – рассказал инфекционист. – Например, человек в среднем возрасте без хронических заболеваний. Мы выбрали схему лечения и были уверены в ней, потому что раньше она не подводила. Но несмотря на все, что мы делаем, ему становится хуже. Почему – мы не знаем.

Среди тяжелых пациентов, которых не удается спасти, появились молодые люди. Им от 30 лет, и у многих даже нет хронических заболеваний. Но пока это, к счастью, не носит массового характера.

– Проблема в том, что непонятно, от чего это зависит. Тяжело болеют вообще все, в том числе и крепкие 25-летние, – говорит врач.

Также медики отмечают, что, как и в третью волну, в красных зонах мало людей, сделавших прививки. Среди них умирают единицы, и в основном те, у кого букет хронических заболеваний и очень солидный возраст.

Как переписать печальный сценарий

На Камчатке существенного роста заболеваемости пока не отмечено, но четвертая волна не за горами. Это значит, что больницы вновь превратятся в ковидные госпитали, в красные зоны переместятся даже непрофильные специалисты, оказание плановой помощи населению опять придется остановить. А значит, смертей среди земляков прибавит не только ковид, но и другие заболевания, от которых занятые в красных зонах врачи не успеют спасти хронических, а иногда и экстренных больных.

Предпосылок развитию событий по такому сценарию достаточно, а написали этот сценарий сами камчатцы. По данным Роспотребнадзора, на 41 неделю текущего года в Камчатском крае вакцинированы против коронавирусной инфекции 91 090 человек, что составляет 46,2 процента от плана вакцинации (197 025 человек) и 37 процентов от численности взрослого населения (247 426 человек). Законченную вакцинацию имеют 75 222 человека. По мнению ведомства, такие показатели охвата вакцинацией не позволяют сформировать коллективный иммунитет у населения края.

А все возможности и условия сделать прививки на Камчатке имеются. Нет дефицита в вакцинах, не требуется отстаивать очереди в поликлиниках. А значит, печальный сценарий еще не поздно переписать, защитив от смертельной инфекции себя и близких.

На территории края развернуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10 километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-Plaza» (вход № 5) на Комсомольской площади, в «Фамилионе» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы gosuslugi.ru и gosuslugi41.ru либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на сайте здороваякамчатка.рф на определенное время и дату и к оговоренному сроку прийти и сделать прививку.