​Календарь 25–31 октября 2021 г.

25 октября

Родился Владимир Константинович Сушко, народный мастер творческой мастерской художественных промыслов народов Севера ( 1952 г.).

В 1962 году в Петропавловске была открыта детская поликлиника № 1.

День образования Камчатской хоровой капеллы им. Евгения Морозова ( 1967 г.).

26 октября

Родился Игорь Зольевич Кацевич, генеральный директор ООО «Артмейкер» ( 1958 г.).

В 1923 году в Петропавловске открыта первая советская школа 2-й ступени.

В 1967 году решением Петропавловского горисполкома новые улицы между 6 и 7 км Елизовского шоссе названы в честь погибших в 1922 году красных партизан – Бохняка, Войцешека, Давыдова и Тушканова.

35 лет назад в Петропавловске был открыт широкоформатный кинотеатр «Горизонт», состоявший из 2 залов. Он стал последним кинотеатром, построенным в городе в советский период (1986 г.).

27 октября

В 1940 году был образован бывший 20-й военный госпиталь – главное лечебное учреждение Войск и Сил на северо-востоке России.

30 лет назад на сессии Совета народных депутатов Корякского автономного округа было принято решение о выходе округа из состава Камчатской области (1991 г.).

28 октября

В 1959 году решением Корякского окружного исполкома № 142 в округе была организована контора Госбанка.

29 октября

Юбилей Светланы Викторовны Полекаренко, директора КГБУ «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Камчатского края» ( 1961 г.).

30 октября

В 1957 году в городскую черту Петропавловска были включены с. Халактырка и населенные пункты, расположенные в районе 6–9 километров Елизовского шоссе.

31 октября

Родилась Татьяна Павловна Таратынова (Дерегузова), актриса Камчатского краевого театра драмы и комедии, заслуженная артистка России ( 1953 г.).

В 1967 году в Петропавловске состоялась первая пробная телепередача Центральной студии телевидения из Москвы через спутник «Молния-1».

В 1972 году Петропавловск-Камчатский был награжден орденом Трудового Красного Знамени.