Календарь 25–31 октября 2021 г.
25 октября
Родился Владимир Константинович Сушко, народный мастер творческой мастерской художественных промыслов народов Севера (
В 1962 году в Петропавловске была открыта детская поликлиника № 1.
День образования Камчатской хоровой капеллы им. Евгения Морозова (
26 октября
Родился Игорь Зольевич Кацевич, генеральный директор ООО «Артмейкер» (
В 1923 году в Петропавловске открыта первая советская школа 2-й ступени.
В 1967 году решением Петропавловского горисполкома новые улицы между 6 и 7 км Елизовского шоссе названы в честь погибших в 1922 году красных партизан – Бохняка, Войцешека, Давыдова и Тушканова.
35 лет назад в Петропавловске был открыт широкоформатный кинотеатр «Горизонт», состоявший из 2 залов. Он стал последним кинотеатром, построенным в городе в советский период (1986 г.).
27 октября
В 1940 году был образован бывший 20-й военный госпиталь – главное лечебное учреждение Войск и Сил на северо-востоке России.
30 лет назад на сессии Совета народных депутатов Корякского автономного округа было принято решение о выходе округа из состава Камчатской области (1991 г.).
28 октября
В 1959 году решением Корякского окружного исполкома № 142 в округе была организована контора Госбанка.
29 октября
Юбилей Светланы Викторовны Полекаренко, директора КГБУ «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Камчатского края» (
30 октября
В 1957 году в городскую черту Петропавловска были включены с. Халактырка и населенные пункты, расположенные в районе 6–9 километров Елизовского шоссе.
31 октября
Родилась Татьяна Павловна Таратынова (Дерегузова), актриса Камчатского краевого театра драмы и комедии, заслуженная артистка России (
В 1967 году в Петропавловске состоялась первая пробная телепередача Центральной студии телевидения из Москвы через спутник «Молния-1».
В 1972 году Петропавловск-Камчатский был награжден орденом Трудового Красного Знамени.