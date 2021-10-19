​Паруса, открытые для всех

Николай ОСТАПЕНКО – выдающаяся личность, чемпион России по парусному спорту, знаменитый яхтсмен и путешественник. Среди его достижений – не одно кругосветное плавание под парусами, совершенное в одиночку.

В июне Остапенко прибыл в Петропавловск из Мексики, откуда вышел на яхте в декабре. С недавних пор его главное увлечение и смысл жизни стали и основным родом деятельности. В недавнем прошлом он рулил собственной 40-футовой гоночной яхтой Uminoko, на которой уверенно побеждал соперников на международных регатах. Но содержать собственную лодку – мероприятие накладное, а вот перегонять яхты для их владельцев – не только увлекательно, но и прибыльно. Материальная составляющая здесь, конечно, не на первом плане. Просто старому морскому волку интересно постоянно спорить со стихией, выходя в море вновь и вновь.

На Камчатке Николай Остапенко был в далеких 1980-х годах, посетил нас в прошлом году и опять остался надолго. Впереди – суровая штормовая зима. В таких условиях Николай Николаевич в море не выходит, не скрывая своей нелюбви к холоду. С октября по май, до очередного дальнего морского похода, в Петропавловске у путешественника появится очень серьезное занятие. Здесь ему предлагают поработать преподавателем яхтенного дела для курсантов мореходного факультета КамчатГТУ и студентов колледжа КамчатГТУ, а также для учеников 10–11-х морских классов средней школы № 31.

А возможность познакомиться с яхтингом, покорить морские просторы и приобщиться к парусному спорту курсанты КамчатГТУ получили еще в прошлом учебном году. Камчатская краевая федерация парусного спорта и руководство вуза заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, благодаря которому курсанты уже с первого года обучения могут пройти в качестве факультатива теоретические и практические курсы яхтинга, научиться управлять парусным судном, вооружать и разоружать лодку, швартоваться и работать с парусами. Идея такого соглашения принадлежит камчатским яхтсменам-энтузиастам, объединенным в краевую федерацию парусного спорта во главе с Романом Сушковым.

«Курсантам, которые обучаются на мореходном факультете важно попробовать свои силы в парусном спорте, яхтенном деле и понять для себя, море – это их стихия или нет, – считает Роман Сушков. – Это облегчает понимание моря, погоды, чувство ветра. Наконец, это обогащает личность молодого человека».

Руководство КамчатГТУ сразу с пониманием и заинтересованностью отнеслось к этой идее. Учебное заведение выделило помещения для занятий, оплачивает труд преподавателей, а федерация парусного спорта предоставляет материальную базу – суда и необходимое снаряжение.

«Ребята узнают, что такое бегучий и стоячий такелаж, изучат устройство судна на примере яхт, которые есть в наличии в федерации парусного спорта. При всех цифровых технологиях море остается аналоговым, поэтому такие занятия очень важны», – добавил Роман Сушков.

Официальное открытие школы парусного спорта состоялось в Петропавловске в прошлом году. Школа базируется на территории яхт-клуба Mooring Tin yacht club на конечной остановке ЖБФ. В этом году занятия парусным спортом для курсантов КамчатГТУ, а также студентов колледжа и средней школы начнутся 15 ноября.

Клуб морских романтиков

Камчатская федерация парусного спорта сегодня на подъеме. В наличии у членов общественной организации 21 лодка.

«На Камчатке яхтсмены ориентированы на дальние экспедиции, – рассказал Роман Сушков. – Среди нас есть участники кругосветных путешествий. Спорт нам тоже не чужд. В прошлом году провели четыре регаты, а в этом по ряду причин – две».

Яхты в федерации – самые разные по размерам и модификации, а их владельцы – любых возрастов и социальных слоев, здесь и пенсионеры, и средней руки предприниматели. Не имеющие своих яхт земляки при желании заниматься тоже входят в федерацию. Если есть навыки и опыт работы с парусами – их принимают в составы экипажей для серьезных морских переходов.

«Мы принимаем всех, – заверил Роман Сушков. – Кроме того, в следующем году хотим открыть для взрослых парусную школу. Сделали бы это и раньше, но до 2021 года сдать на права на управление парусником на Камчатке не было возможности, а теперь можно и сдать экзамены, и получить права».

Камчатские яхтсмены принимают здесь своих коллег из других городов России и зарубежных стран. В этом году в Авачинскую губу пришла лодка «Елизавета». Экипаж совершает кругосветку, будет у нас зимовать, а в следующем году пойдет в Санкт-Петербург Северным морским путем. Возможно, к экипажу присоединится кто-то из камчатских яхтсменов, и это будет еще одно достойное приключение в копилку наших яхтсменов.

В следующем году на Камчатку придет учебное парусное судно «Мир». А в целом в сезон к нам заходят до четырех яхт, нацеленных на кругосветку. Посещали нас итальянцы, китайцы, швейцарцы. Таких интересных гостей, по словам Романа Сушкова, могло быть и больше: «Много иностранных лодок идут из Японии на Аляску и могли бы у нас останавливаться. Но здесь очень сложное бюрократическое оформление, на которое накладывается отсутствие должной инфраструктуры. Поэтому иностранные спортсмены, стартуя в Японии, пока опасаются заходить в Авачинскую губу».