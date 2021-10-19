​Проблемы и перспективы сельского хозяйства обсудили в Милькове

Участники большого совещания подвели итоги уборочной кампании, а также наметили планы на будущий год.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства края Роман Василевский, глава минсельхоза края Вячеслав Черныш, представители Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского районов, руководители крестьянско-фермерских хозяйств, а также товаропроизводители из краевой столицы.

Роман Василевский отметил, что выездные совещания необходимы, чтобы учесть все предложения от муниципалитетов, в том числе в области сельского хозяйства. Особенно важно это в преддверии принятия нового бюджета.

«Сегодня мы привезли с собой большую делегацию предпринимателей, которые так или иначе относятся к сельскому хозяйству. АО «Молокозавод Петропавловский» приобретает молоко у мильковских фермеров и рассматривает расширение зоны закупок. Этот вопрос директор молокозавода сегодня смог обсудить с местными животноводами. Таким образом, у фермеров будет возможность наладить сбыт. Также на встрече был директор комбикормового завода. Предприятие готово выстраивать долгосрочные отношения с фермерами на поставку комбикорма и различных премиксов для откорма сельскохозяйственных животных», – сказал Роман Василевский.

В работе совещания принял участие Рашид Шамоян, руководитель компании «Шамса». Он обсудил с руководителями крестьянско-фермерских хозяйств возможность реализации их продукции в торговых сетях краевого центра.

Также активным участником встречи стала Оксана Герасимова, председатель постоянного аграрного комитета в Законодательном Собрании региона. В ходе совещания обсуждались и вопросы государственной поддержки агропромышленного комплекса, направления развития аграрной отрасли в отдаленных населенных пунктах края.