​Обновлённая стела с пакетботами: город ждёт

В мэрии Петропавловска-Камчатского обещают, что бетонные работы на площадке у стелы с пакетботами будут завершены в октябре.

Сами макеты пакетботов «Св. апостол Петр» и «Св. апостол Павел» ремонтируются и будут доставлены на площадку непосредственно перед монтажом до конца месяца.

Как сообщил глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин, работы по реконструкции стелы контролируются в ежедневном режиме.

«У подрядчика были некоторые трудности с бетоном и другими материалами из-за ситуации во Владивостоке. Тем не менее все удается оперативно решать. Сейчас подготовлено основание, заливаются колонны. Бетонные работы должны быть завершены в октябре, останется только монтаж букв и освещения», – отметил Константин Брызгин.

Макеты пакетботов на въезде в Петропавловск – общепризнанный символ города. Благоустройство территории ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда»), который реализуется с 2017 года.

За это время в краевой столице благоустроены 6 общественных и 83 дворовых территории. В этом году благоустройство еще ведется на территории по пр. Циолковского, 30. Кроме того, завершено обустройство 15 дворовых территорий, ведется приемка работ.