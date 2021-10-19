​После доклада ЦУР Губернатор края поручил профильным ведомствам проработать вопрос с безнадзорными животными

Владимир Солодов особое внимание уделил проблеме безнадзорных животных. Он отметил, что жители региона регулярно жалуются в социальных сетях на эту проблему. Также не все камчатцы знают, куда можно сообщить об агрессивных безнадзорных животных.

В июне 2021 года Центр управления регионом в Камчатском крае запустил цифровой канал обработки сообщений от граждан. Механизм позволяет оперативно и эффективно реагировать на сигналы жителей края. Граждане могут через службы благоустройства, ЕДДС, а также через мобильные приложения подавать сигналы, которые попадают в обработку на Платформу обратной связи. Однако не все муниципалитеты стремятся оперативно обрабатывать обращения граждан.

«В третьем квартале 2021 года только Елизовский район практически полностью перешел на цифровой канал – через ЕДДС они внесли более 230 заявок от жителей, что составило около 80% от всех сообщений за период. Ведомства Петропавловска-Камчатского внесли всего 51 заявку, при этом приостановив процесс обработки в августе», - отметила Елена Лассаль.

Губернатор поручил проработать вопрос и наладить работу ответственных за внесение сообщений о безнадзорных животных в систему обратной связи.

«Давайте с вами отработаем и дисциплинируем обратную связь на уровне муниципалитетов. Но нам также нужно не просто собирать жалобы, а добиваться устранения причин. Я прошу проанализировать обращения, которые поступают. Работу нужно усиливать», - сказал Владимир Солодов.

Закон «Об ответственном обращении с животными» был принят в декабре 2018 года. После принятия закона единственным способом регулирования численности бездомных животных стала схема «отлов – стерилизация – акцинация – выпуск», подразумевающая содержание животных в приютах.