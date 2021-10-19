​«Мнимые» – на сцене Камчатского театра кукол

Камчатские кукольники 15 октября распахнули двери театра для зрителей, открыв 42-й театральный сезон.

В этот вечер в гости ожидали зрителей старше 16 лет. Публике представили премьеру прошлого сезона – спектакль «Мнимые» по комедии Жана-Батиста Мольера «Мнимый больной». Режиссер-постановщик спектакля – Екатерина Уржумова, художник-постановщик – Александра Ковальская.

Коллектив театра подготовился ко встрече со зрителем – гостей вечера ожидало много интерактива и сюрпризов. Прологом к открытию стало выступление квартета Камчатского концертно-филармонического объединения «Прикосновение» и актеров театра с миниатюрой о жизни кукол.

Со сцены гостей вечера приветствовал художественный руководитель Камчатского театра кукол Алексей Казаков, министр культуры края Оксана Прокопенко.