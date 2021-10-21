Камчатская продукция из папоротника и жимолости - на конкурсе региональных брендов «Вкусы России»
Натуральную продукцию из мильковских дикоросов представляет камчатская компания «Юнет». Народное голосование национального конкурса «Вкусы России» стартовало 20 октября.
Отбор на национальном конкурсе региональных продуктов питания осуществлялся по 8 номинациям: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Загляните на огонек», «Вкус без границ», «Вкус из глубинки», «Нас выбирают».
От Камчатского края представлены заявки 6-ти региональных производителей со следующей продукцией: «Нерка камчатская», чай под маркой «Сказочная Камчатка», «Колбаса рыбная», «Тушенка из камчатской оленины», «Камчатская минеральная вода Малкинская», «Камчатская жимолость» и «Камчатский папоротник». Компания «Юнет» со своей продукцией участвует в номинации «Вкус природы», где представлены продукты питания, не подвергнутые переработке (обработке).
«Наша продукция изготовлена из мильковских дикоросов. Весь сезон мы принимаем у местных жителей папоротник и ягоды, собранные в местных лесах и на приусадебных участках. За 9 месяцев мы изготовили 237 тонн морсов, сиропов, соусов, джемов, конфитюров, киселей, варенья и мармелада. Продукция из свежемороженых или свежих ягод сохраняет всю пользу и натуральный вкус и пользуется большим спросом как у местного населения, так и за пределами Камчатки. Наше предприятие постоянно развивается, мы придумываем новые виды продукции и ни разу не прогадали, новинки приходятся по вкусу потребителям. В этом году мы представляем «Камчатский папоротник» и «Камчатскую жимолость», - рассказала Клавдия Кондратенко, начальник производством компании «Юнет». Проголосовать за любимый продукт можно на сайте вкусыроссии.рф до 07 ноября.
Победителей выберет конкурсная комиссия, в состав которой входят представители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и Государственной думы, представители предпринимательских объединений, институтов развития, бизнес-сообществ, а также другие эксперты.
Конкурс «Вкусы России» призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России. Миссия конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов. Организатором национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» является министерство сельского хозяйства РФ.