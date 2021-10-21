​Плюс 1,2 миллиарда рублей для медицины Камчатки

Для Камчатки и ряда дальневосточных регионов пересмотрен коэффициент ценовой дифференциации в сфере здравоохранения. Это позволит краю получать дополнительное финансирование в сферу здравоохранения в 2022 и последующие годы

Об этом в ходе комитета по социальной политике, прошедшего в рамках Дней Камчатского края в Совете Федерации, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

«Мы просчитали недостаток финансирования сверхнормативной сети. Действительно, Дальний Восток — это 40 % площади территории России и буквально несколько процентов от численности населения. Мы видим определённые проблемы, и те мерки, с которыми мы подходим в среднем по России, например, при размещении ФАПа, не совсем могут подходить для Магадана или Камчатки, — сказал Виктор Фисенко. — Поэтому есть решение о поднятии коэффициента, под действие попадают несколько дальневосточных регионов, в частности Камчатка».

Для каждого региона коэффициент ценовой дифференциации в сфере здравоохранения устанавливается исходя из отдалённости и объективной стоимости здравоохранения.



«На Камчатке установлен один из самых дорогих коэффициентов по стране. Несмотря на то, что объективно он оценен в 7,5, в разы выше, чем в среднем по стране, финансирование осуществлялось по уровню 4,5. Это очевидная несправедливость, которая не позволяла нам должным образом обеспечивать медицинскую помощь… Уже в следующем году индекс будет пересмотрен и составит 5,5 %. Для системы здравоохранения Камчатки это даст дополнительно 1,2 миллиарда рублей и позволит существенно продвинуться в решении острых вопросов», — сказал Владимир Солодов.

Добавим, с инициативой изменения коэффициента ценовой дифференциации в сфере здравоохранения выступил губернатор Камчатского края.

В целом вопросы здравоохранения стали ключевыми на комитете по социальной политике Совета Федерации. Глава региона сделал акцент на двух вопросах в этой сфере — строительстве психоневрологического диспансера на территории Петропавловска-Камчатского и развития паллиативной помощи, в том числе расширение коечного фонда и создания комфортных условий для тяжелобольных пациентов.

Был рассмотрен и вопрос финансирования санитарной авиации в регионе. На сегодня затраты на санавиацию в крае составили около 600 миллионов рублей с начала 2021 года. Процент софинансирования из федерального бюджета покрывает всего 27 %, а в среднем по стране — около 60. Возможность увеличения финансирования из федерального бюджета уже прорабатывается по поручению Президента в рамках Госсовета, а поддержка сенаторов Совета Федерации может сыграть существенную роль в принятии справедливого решения о финансировании для таких регионов, как Камчатский край.





