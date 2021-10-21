Документальный фильм «Нерка. Рыба красная» стал лауреатом Премии Русского географического общества

Документальный фильм «Нерка. Рыба красная» впервые был показан в марте 2020 года и уже получил свыше 80 наград на фестивалях документального кино по всему миру. Картину о диких лососях, которые каждый год приходят на нерест в заповедное Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника, эксперты РГО назвали лучшим медиапроектом 2021 года. Об этом рассказали в Кроноцком государственном заповеднике.

Премии РГО ежегодно удостаиваются авторы лучших проектов в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия.

Награду режиссер и оператор-постановщик фильма Дмитрий Шпиленок и продюсер Анна Сухова получили из рук звезды мирового экрана Стивена Сигала.

«Регион, где снимали этот фильм — Дальний Восток, Камчатка — это одно из величайших природных сокровищ мира. Замечательно, что люди способствуют сохранению этой природы и биоразнообразия, снимая такие фильмы. Камчатка — одно из моих любимых мест в России», — рассказал Стивен Сигал, который не так давно побывал на Камчатке.

Идея документальной ленты о диком лососе возникла в 2007 году. Тогда Тихон Шпиленок, племянник Дмитрия, придя на работу в службу охраны Кроноцкого заповедника, обнаружил невероятные масштабы браконьерства на Курильском озере. Бригады браконьеров (их в фильме, кстати, тоже показали — в ленте использованы архивные кадры оперативных съёмок) в период нереста добывали каждую ночь до нескольких тонн драгоценной икры.

Тихон, представитель младшего поколения известной в России заповедной династии, поделился своими наблюдениями с отцом, создателем заповедника «Брянский лес» Игорем Шпиленком и дядей Дмитрием. Вместе с единомышленниками — заповедными инспекторами и экологами-общественниками — решили: браконьерство необходимо искоренять. Решение вылилось в многолетнюю тяжелую борьбу с нарушителями.

Параллельно с рождением сценария и съёмками фильма «Нерка. Рыба красная» Дмитрию Шпиленку приходилось откладывать камеру и брать в руки ружье: несколько лет он посвятил борьбе с браконьерами в должности государственного инспектора Кроноцкого заповедника. Тихон Шпиленок, который позднее стал директором заповедника, продолжал эту борьбу до 2016 года, когда скончался от тяжелой болезни. Продолжил дело его младший брат Пётр Шпиленок, который сегодня является директором Кроноцкого заповедника. Пётр и весь коллектив заповедника приняли активное участие в работе над фильмом.

Дикий лосось нерка — и в этом основная идея фильма — сердце местной экосистемы. «Как кровь, она несет жизнь Югу Камчатки», — говорится в трейлере фильма, который увидели зрители церемониивручения премии РГО. Уникальная рыба кормит и орланов, и бурых медведей, и лис, и других рыбоядных животных, служит питательной средой для сотен видов растений. Нерка является кормилицей и для людей. Жизнь многих населённых пунктов полуострова связана с выловом и переработкой этой рыбы. Если популяция нерки на Камчатке исчезнет в результате перелова, последствия для региона могут быть катастрофическими.

«Во время работы на Камчатке пришло понимание, что просто ловить браконьеров недостаточно, надо вкладываться в создание именно таких документальных фильмов. Сегодня мы получили Премию РГО — значит, нас кто-то услышал. Но признание больше нужно не нам, а этой территории и заповедному делу в целом. Если фильм о важности охраны природы получает такое признание, это важный успех для всего заповедного сообщества», — рассказал на церемонии вручения премии РГО Дмитрий Шпиленок.

Дополнительная информация:

Фильм «Нерка. Рыба красная» получил награды свыше 80 престижных кинофестивалей, в том числе:

- ECOFILM Festival — Гран-При и Премия министра окружающей среды Чехии 2020;

- Green Screen International Wildlife Film Festival – Лучшаянезависимаяработа;

- Los Angeles Movie Awards – Лучший полнометражный документальный

фильм;

- Canadian Cinematography Awards – Лучший фильм о дикой природе;

- New York Movie Awards – Лучший полнометражный документальный фильм;

- Wildlife Film Festival Rotterdam – Лучший фильм в номинации «Сохранение дикой природы».

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