Проекты развития региона презентуют на Днях Камчатского края в Совете Федерации

На выставке, посвящённой Камчатскому краю, представили туристический и инвестиционный потенциал полуострова.

В Совете Федерации открылась экспозиция, посвящённая значимым для развития края проектам. Организаторы выставки сосредоточились на туристической и инвестиционной привлекательности края, показав вместе с тем её уникальность и природные богатства. Экспозицию посетила делегация региона во главе с губернатором Владимиром Солодовым.

На экспозиции размещены 3D-картины, видеопрезентации о природе, туризме на полуострове и его инвестиционных возможностях.

«Мы решили сделать максимальный упор на впечатления, которые вызывает наш край у жителей и гостей полуострова. Камчатка — очень яркий край, несмотря на всю его суровость, поэтому мы придерживались концепции, представленной на Восточном экономическом форуме, где наш выставочный павильон был построен в виде вулкана. Здесь эта идея нашла своё продолжение: посетители видят изображения вулканических плато, извержений. Мы постарались представить Камчатку во всей её природной первозданной красоте», — рассказал директор Камчатского выставочного туристического центра Александр Журавлёв.

Выставка пройдет в течение двух дней, затем экспонаты планируют доставить на Камчатку и разместить в Камчатском выставочном туристическом центре. Предполагается, что в дальнейшем экспозиция сможет перемещаться по населённым пунктам полуострова.