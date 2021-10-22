​Камчатка – Совет Федерации: московские итоги

Дни Камчатского края в Совете Федерации завершились пленарным заседанием «Час субъекта», которое прошло под руководством председателя СФ Валентины МАТВИЕНКО. Итоги трехдневной работы в Москве подвел губернатор края Владимир СОЛОДОВ.

Глава региона рассказал, какие экономические и социальные проблемы региона обсуждались с сенаторами, каковы результаты совместной работы и поддержанные инициативы края.

Развитие здравоохранения

– На пленарном заседании Совета Федерации мы подвели итог трехдневной работы комитетов, в рамках которых были досконально рассмотрены основные вопросы развития экономики, социальной сферы Камчатского края. Поддержка получена по развитию здравоохранения. Определенные подвижки у нас уже есть: активно идет строительство Камчатской краевой больницы, происходит техническое переоснащение объектов здравоохранения, но остаются накопленные проблемы, связанные в первую очередь с катастрофическим состоянием основных зданий. Так, психоневрологический диспансер для детей расположен в здании 1984 года постройки. Благодаря поддержке сенаторов рассчитываем, что в 2023 году мы сможем войти в бюджетный цикл и реализовать проект строительства нового здания для этого учреждения.

Санитарная авиация

– На сегодняшний день лишь небольшая часть расходов в этой сфере покрывается из средств федерального бюджета, а основная доля затрат ложится на региональный бюджет. Это является несправедливым по отношению к таким регионам, как Камчатский край, где санитарная авиация зачастую является безальтернативным средством оказания медицинской помощи. Конечно, рассчитываем получить более справедливое софинансирование – не менее 75 процентов со стороны федерального центра.

Реконструкция аэропорта Тиличики

– Камчатка – особый регион, и для нас воздушный, морской транспорт – это жизнеобеспечивающие составляющие инфраструктуры. Поставили вопрос о строительстве одного из ключевых объектов – взлетно-посадочной полосы в Тиличиках. Там требуется капитальный ремонт. Предложение поддержано, надеюсь, что с учетом положительной позиции Минтранса России нам удастся получить федеральную поддержку в этом вопросе.

Доступные перелеты внутри региона

– Не менее важен вопрос субсидирования текущих авиаперелетов. Правительством РФ проведена огромная работа по повышению транспортной доступности перелетов с Дальнего Востока в Центральную Россию: плоские тарифы, субсидируемые перелеты, действительно, сделали доступным маршрут до Москвы, а в ближайшее время будут открыты полеты в Санкт-Петербург. Большая работа проводится по повышению мобильности между центрами Дальнего Востока. К сожалению, стоимость перелетов внутри региона остается проблемной зоной. При этом перелеты между населенными пунктами Камчатки могут занимать даже больше времени, чем между субъектами РФ. Я обосновал необходимость привлечения федерального финансирования на данное направление, чтобы хотя бы льготные категории граждан могли воспользоваться субсидируемыми тарифами по краю.

Туристская инфраструктура

– Также в ходе заседаний комитетов были рассмотрены вопросы туризма, который является главной нашей ставкой по развитию экономики. Наша задача – сделать так, чтобы туристические объекты были максимально доступны для всех жителей России, а созданная инфраструктура помогала сохранить нашу уникальную, первозданную природу. Этой теме была в том числе посвящена выставка в Совете Федерации. Совместно с сенаторами будем реализовывать наши инициативы.

Мы уже видим серьезные подвижки в части инфраструктуры: строится достойное здание аэровокзала. Строительство должно быть завершено к концу 2023 года. Новый аэропорт откроет принципиально новые возможности для посещения Камчатки. Активно идет строительство дорожной инфраструктуры. Буквально на следующей неделе мы сдадим две главные дороги – Морпорт – Аэропорт и 300 километров асфальтовой трассы до Милькова.

Не менее важно и развитие круизного туризма, потому что Петропавловск-Камчатский – это второй по количеству судозаходов порт России после Санкт-Петербурга. Для этого у нас уже есть базовая инфраструктура, в том числе новое здание морвокзала, которую мы будем развивать. Важно сделать так, чтобы приезжающие туристы могли комфортно и с интересом провести целый день в Петропавловске, нужно предлагать пакетные туры, соответствующие всем запросам гостей полуострова.

Театр кукол и реальные результаты взаимодействия

– Поддержка Совета Федерации дает практические результаты. Сегодня можно говорить о том, что мы совместными усилиями добились выделения федерального финансирования на завершение строительства театра кукол. Предварительно в федеральном бюджете на 2022–2024 годы средства заложены – это результат нашей командной работы. Большую роль в ней сыграла вице-спикер Госдумы, депутат от Камчатского края Ирина Яровая, которая непосредственно включилась в этот процесс. Мы можем с уверенностью говорить о том, что долгожданный объект будет завершен, и дети получат возможность посещать представления театра кукол, а также детские секции, которые будут размещены на базе театра.