​Подписано соглашение Камчатки с Сеченовским медуниверситетом

Губернатор края Владимир СОЛОДОВ подписал соглашение с ректором Московского медицинского университета имени Сеченова Петром ГЛЫБОЧКО.

О взаимодействии региона с университетом договорилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Медицинский предуниверсарий будет создан на базе школы в Петропавловске-Камчатском. Медработники края смогут проходить профпереподготовку, а жители региона – получать высококвалифицированную медицинскую помощь на базе учреждений МГМУ им. Сеченова.

«Возможность получить в ведущей российской клинике высококвалифицированную, высококачественную помощь в тех случаях, когда это требуется, дорогого стоит. И, конечно, подготовка кадров – приоритет для нас. Сеченовский университет – это еще и центр современных компетенций и сможет оказать содействие в трансформации системы здравоохранения на Камчатке. А это главная задача, которая перед нами стоит», – отметил Владимир Солодов.

Глава региона поблагодарил ректора университета за готовность работать с Камчатским краем и адресовал слова благодарности Ирине Яровой, заместителю председателя Государственной Думы, которая и стала инициатором соглашения.

«Это соглашение станет новой точкой отсчета в решении очень сложных и назревших для системы здравоохранения Камчатки проблем. Отрадно, что полноформатный предуниверсарий будет создан на базе моей родной школы № 33, для которой сейчас возводится новый, дополнительный корпус», – отметила Ирина Яровая.

Обучение в предуниверсарии будет строиться в формате «школа – вуз»: ребята углубленно изучают профильные предметы, готовятся к участию в олимпиадах и дальнейшему поступлению в медицинские вузы России. Педагоги предуниверсария смогут повышать свои профессиональные навыки в плотном взаимодействии с федеральными специалистами.

Жители края смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь в области хирургии, акушерства и гинекологии, гастроэнтерологии, гематологии и онкологии, педиатрии, травматологии и по другим направлениям в клиниках университета.

Третье направление предусматривает возможность для камчатских медиков пройти профессиональную переподготовку на базе Сеченовского университета.

«Подготовка кадров для любого региона – это вопрос номер один. У нас есть хорошие наработки. Например, два предуниверсария работают в Москве. При нашем университете обучаются 500 человек. Кроме этого, 120 школ города участвуют в проекте «Медицинский класс». Это 6,5 тысячи учащихся, которые в будущем потенциально могут стать нашими студентами. Также открыты предуниверсарии в Брянской, Московской и Магаданской областях», – сказал Петр Глыбочко.

Владимир Солодов отметил, что будет обеспечивать все необходимое для реализации проекта на Камчатке. И напомнил, что в регионе уже работают меры поддержки для студентов медицинских вузов – ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей и оплата ежегодного перелета на Камчатку, по всей территории края.

Напомним, в этом году в крае впервые был проведен открытый конкурсный набор на целевые бюджетные места в медицинских вузах страны. Заявки поступили от 100 ребят из Камчатского края и других регионов страны.