​Руководитель агентства по ветеринарии посетил приют для бездомных собак в Милькове

Глава агентства отметил хорошую организацию работы с безнадзорными животными в Мильковском районе.

«Деятельность по работе с животными без владельцев в Мильковском районе организована на высоком уровне, все условия, необходимые для содержания животных, созданы максимально комфортные. Администрацией Мильковского района при создании приюта учитывалась возможность расширения деятельности учреждения. На сегодняшний день в приюте проводится работа по принципу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в прежнюю среду обитания). Также в учреждении возможно содержание на постоянной основе животных, которые по состоянию здоровья не могут быть выпущены либо проявляет агрессию», - сказал Артем Никитин.



Добавим, приют для бездомных животных в Милькове обладает всеми необходимыми атрибутами, которые предусмотрены законодательством для работы с животными без владельцев. На территории размещены склад для кормов, кормокухня, ветеринарный модуль, хозяйственное помещение и основные мощности приюта - вольеры и выгульная площадка.

Отметим, на сегодня во всех муниципальных образованиях Камчатского края созданы приюты для безнадзорных животных. Работа с бездомными собаками и кошками осуществляется в соответствии с законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Напомним, федеральный Закон «Об ответственном обращении с животными» вступил в силу 1 января 2020 года. Закон исключает возможность эвтаназии животных и закрепляет порядок отлова, стерилизации, обработки от болезней, в том числе представляющих угрозу для человека, и возврата в прежнюю среду обитания. Такая практика возвратного отлова показала свою эффективность во многих регионах России, где проводится подобная работа в течение ряда лет. Также в рамках данного закона возможно содержание животных как в частных, так и в государственных приютах.