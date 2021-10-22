​Поступили новые рации для лесных пожарных Камчатки

Рации для связи лесных пожарных поступили на вооружение КГАУ «Охрана камчатских лесов». Средства связи были закуплены в рамках национального проекта «Экология».

«Новые рации предназначены для связи между группами пожаротушения. Эффективность работы лесных пожарных во многом зависит от организации радиосвязи, чтобы была возможность маневрирования группами по тушению пожаров. Рациями будут оснащены спецтехника и пожарные-десантники. Станции связи поступят на Петропавловск-Камчатскую, Мильковскую, Атласовскую, Козыревскую, Быстринскую лесопожарные станции», - сказал Сергей Попов, исполняющий обязанности руководителя КГАУ «Охрана камчатских лесов».

Всего поступило 67 единиц оборудования, из них 10 раций для установки на технику и 57 для пожарных. Рации для пожарных позволяют поддерживать связь на расстоянии 10 километров. Те, которыми оснастят технику, мощнее: дальность их действия - до 30 километров.

Напомним, в рамках национального проекта «Экология» в 2021 году агентству лесного хозяйства Камчатского края выделено из федерального бюджета 51,27 миллиона рублей и 480 тысяч рублей из краевого бюджета. Благодаря реализации нацпроекта до конца года процент новой современной лесопожарной техники в учреждении составит 90%.