​«Жемчужину Камчатки» вернули отдыхающим

Санаторий «Жемчужина Камчатки» открыл свои двери для отдыхающих после кризисной ситуации, в которую учреждение попало в результате неграмотной административной деятельности руководства. С апреля 2020 года и по 1 июня 2021 года санаторий работал в режиме обсерватора.

Как рассказал вице-губернатор края Александр КУЗНЕЦОВ, в октябре запущена работа санатория в прежнем режиме.

«Сейчас здесь появились первые 50 отдыхающих, до конца месяца ожидается ещё 100 гостей. Санаторий начал работу после долгого перерыва - люди отдыхают и поправляют здоровье. Также мы проверили питание, относительно которого раньше были нарекания. Сейчас замечаний к питанию со стороны гостей нет», - рассказал Александр Кузнецов.

Главный врач санатория Владимир Великий отметил, что на данный момент здесь проводятся физиотерапевтическое лечение, лечебный массаж, лечебная физкультура, водолечение и диетотерапия.

«Наши гости – это в основном пенсионеры и инвалиды, которые по определенным причинам не могут попасть в санаторий на материке. Они полтора года ждали открытия этого санатория и теперь с удовольствием приехали сюда», - сказал Владимир Великий.

В настоящий момент санаторий «Жемчужина Камчатки» находится под управлением Корпорации развития Камчатского края. Корпорацией был разработан план по «оживлению» санатория и взаимодействию с инвесторами.

«Жемчужина Камчатки» – старейшая здравница полуострова. Лечение в санатории рекомендовано при наличии заболеваний сердца и сосудов, легких, желудочно-кишечных расстройств, воспалительных процессов кожи, последствий перенесенного ревматического полиартрита и др.

Методы лечения основаны на использовании минеральных вод, которые известны своими целебными свойствами. Лечение в санатории «Жемчужина Камчатки» проводится под наблюдением опытного персонала и высококвалифицированных врачей.