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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​В Пахачах с опережением графика строят 12-квартирный дом

​В Пахачах с опережением графика строят 12-квартирный дом

11:20
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​В Пахачах с опережением графика строят 12-квартирный дом

Первый этаж дома уже практически готов к заселению - установлены оконные и балконные блоки, перегородки, проложен кабель освещения, произведена стяжка пола. Подрядчик планирует завершить строительство дома в конце текущего года.

«Стройка ведётся силами компании «Новые регионы» на ранее пустующем участке. Уже на 85 % готовы стены из газобетонных блоков с усилением, смонтирована кровля Clickfalz, оштукатурен цоколь. Для обеспечения сохранности здания и его защиты производится антикоррозийная обработка металлоконструкций, все деревянные конструкции покрываются огнезащитой, - рассказала и.о. министра строительства и жилищной политики края Елена Косова. - Начата подготовка дома к холодам – строительная компания устанавливает внутридомовую систему отопления. Уже завершен монтаж наружных сетей отопления, водоснабжения и водоотведения, установлены опоры наружных сетей электроснабжения. По контракту окончание строительства запланировано на март 2022 года, но подрядчик завершит работы уже в конце этого года».
Параллельно идет благоустройство придомовой территории, бетонируются и покрываются щебнем тротуары и проезды.

Благодаря строительству 12-квартирного дома в селе Пахачи свои жилищные условия смогут улучшить сельчане, чьи дома были признаны аварийными.
Дом возводят в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Корякского округа» госпрограммы края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ».

За период реализации этой подпрограммы ведено в эксплуатацию 13 жилых домов на 122 квартиры общей площадью 6,9 тыс. кв.м. в селах Тиличики, Тымлат, Каменском, Седанка, Ачайваям, Вывенка, Хаилино, Аянка, Ковран, Лесная, Манилы и поселке Оссора. Квартиры в построенных домах будут предоставлены специалистам социальной сферы, а также гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий.

​В Пахачах с опережением графика строят 12-квартирный дом 0​В Пахачах с опережением графика строят 12-квартирный дом 1
елена косовановые регионы
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