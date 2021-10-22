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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​В селе Ивашка появилось новое футбольное поле

​В селе Ивашка появилось новое футбольное поле

11:25
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​В селе Ивашка появилось новое футбольное поле

В селе Ивашка Карагинского района теперь можно играть в футбол и баскетбол. Как и предусмотрено проектом, на объекте проведены планировочные работы, устройство бетонного основания и резинового покрытия, монтаж спортивной футбольной площадки с футбольными воротами и баскетбольными стойками, установлены трибуны и уличное освещения, выполнено озеленение.

«На реализацию данного проекта израсходовано 9,8 миллиона рублей, из которых порядка 3,8 миллиона рублей было выделено из краевого бюджета, а оставшаяся часть - из местного бюджета. Площадь участка благоустройства составляет 1056 кв.м. Работы по данному проекту выполнены, объект сдан в эксплуатацию», — рассказали в краевом министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.
Реализация социально значимых проектов в рамках проекта «Решаем вместе» продолжается.
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