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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Количество зарегистрированных туристических компаний на Камчатке выросло до 119

11:25
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​Количество зарегистрированных туристических компаний на Камчатке выросло до 119

Министерство туризма Камчатского края проанализировало ситуацию по численности туроператоров с 2018 года.

«Ежегодно мы наблюдаем прирост официально зарегистрированных в федеральном реестре туристических компаний: если в 2018 году их было 69, то на сегодняшний день - 119. Это говорит о том, что индустрия гостеприимства становится все более популярной и перспективной сферой деятельности, а предприниматели видят, что могут работать и получать прибыль. Если компания зарегистрирована в реестре Ростуризма, значит, она пришла на рынок туристических услуг всерьез и надолго и планирует стать качественным партнером отрасли», – рассказала заместитель министра туризма края Светлана Пегова.
Среди регионов Дальневосточного федерального округа Камчатский край на сегодняшний день является лидером по количеству официально зарегистрированных в реестре Федерального агентства по туризму туристических организаций.
«Хочется отметить, что региональные и федеральные меры поддержки, такие как, например, участие в выставочной деятельности или меры поддержки в рамках национального проекта, который стартует уже в будущем году, оказываются только официально зарегистрированным компаниям», – подчеркнула Светлана Пегова.
Напомним, в 2020 году, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, количество туристических операторов на Камчатке выросло до 105.
светлана пеговаминистерство туризма камчатского края
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