​На Камчатке вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса

Запрет на посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых, отстранение невакцинированных чиновников от работы, перевод пожилых людей на дистанционную работу – ряд дополнительных ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции вводят на Камчатке. Об этом губернатор региона Владимир Солодов рассказал по итогам заседания оперативного штаба по COVID-19.

В частности, с 8 ноября на предприятиях всем форм собственности на дистанционный режим работы должны быть переведены все работники старше 65 лет. Эта мера не распространяется на тех, кто прошел вакцинацию или недавно перенес заболевание.

«Такое решение связано с заботой о здоровье людей старшего возраста, поскольку именно они тяжелее всего переносят заболевание и среди них больше всего смертельных случаев», - отметил Владимир Солодов.

Губернатор добавил, что в органах государственной власти с 15 ноября от работы будут отстранены сотрудники, которые не прошли вакцинацию, без сохранения заработной платы до момента улучшения эпидобстановки (не перенёсшие заболевание, не имеющие медицинского отвода).

«Вакцинация сотрудников государственной власти служит примером их ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих», - считает губернатор.

Кроме того, с 30 октября по 7 ноября 2021 года установлены каникулы для школьников. При этом в детских садах будут работать дежурные группы.

Для обеспечения безопасности в торговых центрах в период с 30 октября по 7 ноября вводится запрет на нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей.

"Уважаемые жители Камчатского края, я прошу с пониманием отнестись к этим вынужденным ограничениям. Они позволят нам позаботиться о вашем здоровье и предотвратить рост заболеваемости, а значит, сохранить жизни и здоровье. Ничего важнее этого для нас нет, и из этого приоритета будем исходить в дальнейшем. Будьте здоровы и берегите себя", - добавил Владимир Солодов.

Напомним, на заседании оперативного штаба также было объявлено о введении с 30 октября системы QR-кодов во многих учреждениях региона, что позволит продолжить работу предприятиям региона.