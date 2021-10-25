Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. ​Систему QR-кодов для посещения различных учреждений вводит Камчатка

​Систему QR-кодов для посещения различных учреждений вводит Камчатка

09:45
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​Систему QR-кодов для посещения различных учреждений вводит Камчатка

На Камчатке для усиления мер по обеспечению безопасности населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции будет введена система QR-кодов для различных учреждений. Она будет действовать с 30 октября. Об этом на заседании оперативного штаба по COVID-19 заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава региона отметил, что в правительство региона и к нему лично в связи с объявленными в России нерабочими днями в период с 30 октября по 7 ноября поступило множество обращений от предпринимателей.

«С учётом более-менее стабильной эпидемиологической ситуации в крае бизнес просит не закрывать полностью работу предприятий. Считаю, что мы можем на это пойти, соблюдая при этом необходимые требования безопасности. Поэтому оперативным штабом принято решение не закрывать полностью учреждения, а дать возможность работать с посетителями, которые с помощью QR-кодов смогут подтвердить наличие вакцинации от коронавируса или уже перенесенной инфекции. Система коснется учреждений общепита, фитнес-залов, театров, музеев, библиотек, а также будет распространяться на конгрессно-выставочные мероприятия и любые собрания свыше 40 человек. Такие ограничения позволят не закрывать полностью общественную активность и досуг», - сказал Владимир Солодов.

Напомним, в связи с ростом по всей стране уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Серьезные ограничения из-за распространения COVID-19 вводятся в Москве, Московской области и других регионах России.

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