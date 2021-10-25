​Парк воинской славы построили в селе Запорожье

По улице Центральной в селе Запорожье Усть-Большерецкого района проведены работы по обустройству Парка воинской славы рядом с мемориалом, построенным в 2019 году.

«Проектом были предусмотрены планировочные земельные работы, устройство бетонного покрытия, установка скамеек, урн и уличного освещения, озеленение (высажены саженцы рябины). На реализацию данного проекта из краевого бюджета было выделено порядка 6,2 миллиона рублей. Площадь участка благоустройства составляет 960 кв.м. Работы по данному проекту выполнены, объект сдан в эксплуатацию», — рассказали в министерстве.

Реализация социально значимых проектов в рамках проекта «Решаем вместе» продолжается.

Напомним, в рамках реализации проекта в этом году в регионе будет построено 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон.