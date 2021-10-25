​Предприятиям Камчатки компенсируют затраты по доставке продуктов в труднодоступные районы края

Об этом было сказано на заседании координационного совета глав муниципальных образований при губернаторе края.

Министерством экономического развития и торговли края по поручению губернатора проведен анализ факторов, оказывающих влияние на осуществление доставки продовольственных товаров первой необходимости в торговые объекты, расположенные в труднодоступных местностях.



Анализ показал, что с учётом особенности территории полуострова и логистической системы доставки грузов в регионе наиболее весомым фактором при обеспечении доступности товаров (в том числе ценовой) в районах являются транспортные затраты предприятий, осуществляющих их доставку к месту реализации.

«Стоит отметить, что система снабжения потребительскими товарами, необходимыми для жизнеобеспечения населения в районах с ограниченными сроками завоза грузов, складывается за счет обеспечения поставок индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которые одновременно осуществляют и розничную продажу товаров. Таким образом, самым действенным способом организации стабильного снабжения товарами населения труднодоступных местностей края является возмещение средств, затраченных на завоз продукции к месту ее реализации. Изучив опыт регионов Дальнего Востока (Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Сахалинская область), а также Соболевского и Олюторского муниципальных районов, считаем, что наиболее качественной такая поддержка будет в результате доведения средств до хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров в отдаленные местности края, посредством муниципальных бюджетов, что также обеспечит своевременный контроль эффективности мероприятий (уровень цен, объемы обеспеченности) непосредственно на местах», — рассказала Ольга Бакнина, заместитель министра – начальник отдела торговли, лицензирования и контроля алкогольной продукции министерства экономического развития и торговли края.

В настоящее время министерством с учетом мнения органов местного самоуправления подготовлен проект порядка предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на осуществление компенсации предприятиям части транспортных расходов на завоз продовольственных товаров. Согласно Порядку субсидирование муниципального образования станет осуществляться на основании заявки органов местного самоуправления посредством заключения с министерством соглашения о выделении финансирования, в котором одновременно указывается рекомендуемый уровень розничной цены субсидируемых товаров.

Основными условиями отбора для муниципальных образований являются:

– наличие в местном бюджете средств на софинансирование мероприятий в размере 0,5% от заявленной потребности;

– наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, направленные на поддержку и развитие предпринимательства.

«В свою очередь органы местного самоуправления должны самостоятельно определить порядок предоставления поддержки и утвердить соответствующие нормативные правовые акты, а также осуществлять контроль на местах. Министерство готово оказать всестороннее содействие по подготовке организационно-методических материалов… Результатом оказания поддержки станет содействие субъектам малого и среднего предпринимательства при завозе продовольственных товаров в труднодоступные местности края, что поспособствует обеспечению фактической и экономической доступности продукции, в том числе расширению ассортиментного ряда и стабилизации ее стоимости», — добавили в минэкономразвития края.



По словам Ольги Бакниной, в пилотном проекте по субсидированию, реализацию которого планируется начать с 2022 года, выделены 11 населенных пунктов:

– Озерновское городское поселение Усть-Большерецкого муниципального района;

– сельское поселение "село Тигиль" Тигильского муниципального района;

– сельское поселение "село Каменское" Пенжинского муниципального района;

– сельское поселение "село Манилы" Пенжинского муниципального района;

– сельское поселение "село Аянка" Пенжинского муниципального района;

– сельское поселение "село Тиличики" Олюторского муниципального района;

– сельское поселение "село Ачайваям" Олюторского муниципального района;

– сельское поселение "село Пахачи" Олюторского муниципального района;

– сельское поселение "село Оссора" Карагинского муниципального района;

– Алеутский муниципальный округ;

– городской округ "поселок Палана".

Также определен перечень продовольственных товаров (8 наименований), в который включены следующие продукты: свинина, мясо куриное (в т.ч. куры), масло подсолнечное, сахар-песок, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая, мука пшеничная.