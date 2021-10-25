​Профнавигатор поможет камчатским выпускникам выбрать профессию

Сборник «Учись и работай в Камчатском крае» поможет узнать, по каким востребованным профессиям, специальностям и направлениям подготовки будет осуществляться обучение в техникумах, колледжах и университетах Камчатского края в 2021-2022 учебном году, а также представит наиболее востребованные в крае профессии и отрасли.

«Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. Выбрать профессию – значит найти свое место в жизни. С проблемой выбора специальности сталкивается большинство выпускников. Профнавигатор «Учись и работай в Камчатском крае» на 2021-2022 годы поможет понять, какие профессии в настоящее время наиболее востребованы в регионе. В сборнике перечислены профессии, пользующиеся наибольшим спросом в крае, и размещены полезные советы для абитуриентов», - рассказала заместитель министра труда и развития кадрового потенциала края Ольга Леушина.

Профнавигатор содержит актуальную информацию о перспективах развития Камчатского края, востребованных профессиях, возможностях трудоустройства в регионе, полезные советы абитуриентам при выборе будущей профессии, перечень образовательных организаций Камчатского края, реализующих востребованные профессии и специальности, а также информацию по инклюзивному образованию.

В профнавигаторе представлены 8 наиболее перспективных отраслей Камчатского края:

1) добыча полезных ископаемых;

2) строительство;

3) транспорт и логистика;

4) рыболовство и аквакультура;

5) машиностроение;

6) сельское хозяйство и пищевая промышленность;

7) туризм;

8) добыча и переработка нефти и газа.

Также в навигаторе можно просмотреть топ работодателей Камчатского края, советы по написанию резюме и наиболее распространённые ошибки при выборе профессии.

Напомним, в 2020 году губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил важность профориентационной работы и поставил задачу - обеспечить жителей края достойной возможностью для самореализации безотносительно места проживания в пределах региона.