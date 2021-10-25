Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 10:17, 25 Октября, понедельник
ночью -2°C
днем 5°C
ветер 6.1 м/с
Завтра 26 Октября
0 ... 7°C
ветер 3.9 м/с
  2. Новости
  3. Образование
  4. ​Профнавигатор поможет камчатским выпускникам выбрать профессию

​Профнавигатор поможет камчатским выпускникам выбрать профессию

09:50
50
​Профнавигатор поможет камчатским выпускникам выбрать профессию

Сборник «Учись и работай в Камчатском крае» поможет узнать, по каким востребованным профессиям, специальностям и направлениям подготовки будет осуществляться обучение в техникумах, колледжах и университетах Камчатского края в 2021-2022 учебном году, а также представит наиболее востребованные в крае профессии и отрасли.

«Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. Выбрать профессию – значит найти свое место в жизни. С проблемой выбора специальности сталкивается большинство выпускников. Профнавигатор «Учись и работай в Камчатском крае» на 2021-2022 годы поможет понять, какие профессии в настоящее время наиболее востребованы в регионе. В сборнике перечислены профессии, пользующиеся наибольшим спросом в крае, и размещены полезные советы для абитуриентов», - рассказала заместитель министра труда и развития кадрового потенциала края Ольга Леушина.

Профнавигатор содержит актуальную информацию о перспективах развития Камчатского края, востребованных профессиях, возможностях трудоустройства в регионе, полезные советы абитуриентам при выборе будущей профессии, перечень образовательных организаций Камчатского края, реализующих востребованные профессии и специальности, а также информацию по инклюзивному образованию.

В профнавигаторе представлены 8 наиболее перспективных отраслей Камчатского края:
1) добыча полезных ископаемых;
2) строительство;
3) транспорт и логистика;
4) рыболовство и аквакультура;
5) машиностроение;
6) сельское хозяйство и пищевая промышленность;
7) туризм;
8) добыча и переработка нефти и газа.
Также в навигаторе можно просмотреть топ работодателей Камчатского края, советы по написанию резюме и наиболее распространённые ошибки при выборе профессии.

Напомним, в 2020 году губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил важность профориентационной работы и поставил задачу - обеспечить жителей края достойной возможностью для самореализации безотносительно места проживания в пределах региона.

ольга леушинапрофнавигаторучись и работай в камчатском крае
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
​«Камчатскэнерго» предупреждает о мошенниках
​Камчатские приключения московских документалистов
​Ирина УНТИЛОВА избрана председателем Законодательного Собрания Камчатского края
​На первой сессии Заксобрания 4-го созыва утвердили структуру камчатского парламента
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.