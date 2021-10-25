Открытие 65-го филармонического сезона на Камчатке состоится 24-25 октября

Торжественные мероприятия пройдут в концертном зале филармонии «Октябрьский» на Советской, 35 в центре краевой столицы. Открытие сезона будет посвящено творчеству Арно Бабаджаняна, выдающегося советского композитора, 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.



Зрители смогут насладиться выступлениями Камчатского камерного оркестра им. Г. Аввакумова, Городского оркестра, вокального ансамбля Камчатской хоровой капеллы им. Е. Морозова. Прозвучат песни-шлягеры «Королева красоты», «Лучший город земли», «Чертово колесо», «Твои следы», «Песня первой любви», «Не спеши», «Свадьба», а также произведения для солирующих инструментов и оркестра.

Перед началом концертной программы 24 октября с приветственным словом к артистам и ценителям музыки, собравшимся в зале филармонии, обратится министр культуры Камчатского края Оксана Прокопенко. Также выступят генеральный продюсер Фонда памяти Арно Бабаджаняна Армен Саркисянц и руководитель армянской общины Камчатки Артур Хачатрян.

«В юбилейном, 65-м, филармоническом сезоне камчатцев ожидает множество сюрпризов от местных и приезжих исполнителей и коллективов. «Дуэт ярких музыкантов из Тюмени с неожиданной программой выступит 6 и 7 ноября. Органистка Мария Блажевич и музыкант-мультиинструменталист, владеющая разными видами ирландских флейт, кельтской арфой и средневековой волынкой Алена Дубровина представят программу музыки средних веков. 13 ноября на Камчатке ожидается «Вторжение джаза». 20 ноября в «Октябрьском» состоится незабываемое действо – релакс-концерт в песочных декорациях. Прекрасная музыка в авторском переложении дуэта «Грани» в сопровождении песочной анимации поможет убедить каждого, что музыку можно не только слушать, но и смотреть. 30-31 октября состоится премьера спектакля Алексея Высторопца «Спасти камер-юнкера Пушкина». Это только небольшая часть из того, что приготовило Камчатское концертно-филармоническое объединение для жителей полуострова на предстоящий сезон», - рассказала директор камчатской филармонии Дарья Кадачигова.

Основную часть мероприятий можно посетить по «Пушкинской карте». Билеты продаются в кассах филармонии в ТЦ «Галант-Плаза» и по ул. Ленинская, 65, а также на сайте kammusic.ru.