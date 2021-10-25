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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Больницы и поликлиники Камчатки будут работать в нерабочие дни в штатном режиме

17:10
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​Больницы и поликлиники Камчатки будут работать в нерабочие дни в штатном режиме

Медицинские учреждения, которые оказывают стационарную помощь, в нерабочие дни ноября будут работать в штатном режиме. Поликлиники и ФАПы также будут работать в привычном графике.

Об этом Владимиру Солодову на оперативном совещании доложил министр здравоохранения края Андрей Кузьмин.

«Все медицинские учреждения, оказывающие стационарную помощь, будут работать в обычном режиме. Экстренная и плановая помощь будет оказываться беспрерывно. Амбулаторная сеть – поликлиники – будет работать по следующему графику: 1, 2 и 3 ноября – работа в обычном режиме, 4 ноября - выходной день, 5 ноября, во вторник, специалисты работают в штатном режиме. Стационарные точки вакцинации в эти дни будут работать постоянно. Ни в выходные, ни в праздничный день 4 ноября не будут закрываться и наши передвижные пункты вакцинации в торговых центрах. Таким образом, вакцинация против новой коронавирусной инфекции и против гриппа будет осуществляться беспрерывно», – сказал Андрей Кузьмин.

Напомним, Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством 20 октября одобрил предложение Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября.

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